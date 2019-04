Une visibilité pour Jouvence en Europe avec Jonview Canada

Orford, le 4 avril 2019 – Le Centre de villégiature Jouvence est heureux d’annoncer qu’il fait dorénavant partie de l’offre du voyagiste Jonview Canada pour le marché francophone en Europe.

Jouvence a été choisi pour intégrer le Club Jonview et se trouve ainsi mis en valeur auprès des revendeurs de séjours en Europe. Tout d’abord, du 1er juin au 15 octobre 2019, Jonview offrira les forfaits famille de Jouvence. Les clients internationaux auront donc la chance et le plaisir de venir vivre la Formule Club, à l’instar des nombreuses familles d’ici qui visitent Jouvence depuis plus de 35 ans.

Du 28 juin au 15 août 2019, cette programmation unique, avec animations et activités pour tous, permettra à ces touristes venus d’ailleurs de découvrir la culture québécoise et de faire de belles rencontres, car les vacances à Jouvence se terminent toujours avec de nouveaux amis et de magnifiques souvenirs.

Des discussions sont en cours pour la nouvelle offre destinée à l’hiver prochain, et un renouvellement de l’entente pour les deux ou trois prochaines années permettra sans aucun doute à ce partenariat de donner de bons résultats. Jouvence est heureux de développer ce nouveau marché européen et d’offrir au Québec des entrées internationales.

À propos de Jouvence

Le Centre de villégiature Jouvence est un site de 194 acres situé en bordure du lac Stukely, dans le parc national du Mont-Orford. Renommé pour son accueil chaleureux et sa table bien garnie, Jouvence est un joyau des Cantons-de-l’Est depuis plus de 45 ans. Avec sa formule tout inclus, comprenant la nuitée, les repas ainsi que l’accès aux activités et aux équipements de plein air, le dépaysement enchanteur est garanti. Jouvence est ouvert à l’année et compte 180 employés, 125 chambres, 46 bâtiments, 3 salles à manger, 8 plateaux d’activités et plus de 20 km de sentiers. C’est ça, l’hôtellerie autrement!

À propos de Jonview Canada

Jonview Canada est le plus important voyagiste réceptif au Canada. L'éventail de ses produits comprend des circuits accompagnés, des circuits de groupe personnalisés, des forfaits sport ou aventure, des programmes pour voyageurs individuels, lesquels sont distribués dans une cinquantaine de pays. Filiale de la multinationale japonaise H.I.S. Co. Ltd., spécialisée dans la distribution de voyages, Jonview Canada travaille avec environ 2 000 fournisseurs canadiens et fait voyager chaque année quelque 300 000 touristes internationaux.

Source et informations : Martin Lavoie, directeur Ventes et marketing Jouvence

www.jouvence.com