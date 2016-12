Une vague de solidarité et de générosité a déferlé sur le Québec en juin – Près de 200 000 $ amassés lors du Grand défoulement contre le cancer

4 juillet 2016 /CNW Telbec/ - Durant tout le mois de juin, un mouvement de solidarité s'est répandu à l'échelle de la province lors du Grand défoulement contre le cancer au profit de la Fondation québécoise du cancer. La 3e édition, soutenue par Co-operators, se termine avec un bilan des plus positif avec près de 200 000 $ qui ont été amassés afin d'offrir du soutien au quotidien aux milliers de Québécois atteints de cancer chaque année.

L'argent recueilli dans le cadre de cette collecte de fonds unique en son genre permettra à la Fondation de poursuivre son engagement auprès des femmes et des hommes touchés par le cancer et leurs proches en leur offrant des services qui répondent à des besoins concrets. Que ce soit du soutien psychologique, des programmes de bien-être physique, des services d'information ou de l'hébergement près des lieux de traitements, la Fondation favorise leur bien-être durant des moments difficiles.

Une population et des personnalités unies pour la cause

Bruno Pelletier, porte-parole de la Fondation, se dit très heureux du bilan de cette 3e édition du Grand défoulement contre le cancer, un événement d'envergure et des plus rassembleur. « Pour une 2e année, je suis heureux d'avoir pu compter sur la collaboration d'ambassadeurs grâce à un partenariat avec le magazine 7 Jours. Cette année, ce sont José Gaudet, Josée Lavigueur, Marie-Claude Savard et Pascale Wilhelmy qui se sont joints à moi pour faire rayonner le Grand défoulement, participer à des activités du public ainsi que pour sensibiliser la population à la réalité et aux besoins des personnes atteintes de cancer.»

Des gens de partout au Québec se sont mobilisés pour la cause et ont fait preuve d'imagination et de créativité en organisant des activités des plus variées. « Je suis étonné, à chaque année, de voir tout le travail accompli par les organisateurs. Avec un dévouement et un dynamisme contagieux, ils rallient leur entourage et leur communauté autour d'une activité et parviennent à amasser des dons qui font une réelle différence pour tous les Québécois atteints de cancer. Au nom de toute l'équipe de la Fondation, je tiens à les remercier sincèrement de leur généreuse contribution. Je veux aussi souligner l'implication de nos deux partenaires, Co-operators et 7 Jours, qui ont contribué au succès de cette 3e édition » souligne Bruno Pelletier.

À propos de la Fondation québécoise du cancer

Depuis plus de 35 ans, la Fondation québécoise du cancer est le principal organisme à s'occuper spécifiquement des personnes qui font face au cancer, une maladie qui touche près d'une personne sur deux au Québec et qui comporte de nombreux impacts au quotidien. Présente à Montréal, à Québec, en Estrie, en Outaouais et en Mauricie, elle offre aux personnes atteintes de cancer et à leurs proches des milieux de vie et des services de soutien qui comblent des besoins concrets et facilitent l'accès aux traitements médicaux. De plus, par ses services Info-cancer, la Fondation offre gratuitement écoute, réponses et réconfort, partout au Québec.

Info-cancer : 1 800 363-0063 | cancerquebec.com | Facebook : fqcancer

[200 000 $ amassés lors du Grand défoulement contre le cancer au profit de la Fondation québécoise du cancer; Bruno Pelletier, porte-parole de la Fondation québécoise du cancer, et les Ambassadeurs 7 jours, Marie-Claude Savard, Pascale Wilhelmy, José Gaudet et Josée Lavigueur. (Groupe CNW/Fondation québécoise du cancer)]

