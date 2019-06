Scotstown devient Cœur villageois Desjardins annonce la fermeture définitive du Centre de services du Lac des Nations » Une croissance de 600 % pour l’entreprise Evive Smoothie grâce à l’effet dragon! Montréal, le 7 juin 2019 – L’entreprise sherbrookoise Evive Smoothie a su épater le public québécois lors de leur passage à l’émission Dans l’Œil du Dragon diffusé en juin 2018. Ils reçoivent une offre de tous les investisseurs qui ont su voir le potentiel de la société. Le mercredi 5 juin dernier, l’entreprise a été mise de l’avant sur les ondes de Radio-Canada pour leur réussite. Les fondateurs Claudia Poulin et Dominic Dubé ont confié vouloir réaliser un chiffre d’affaires de 1,5 million et ont finalement atteint 3 millions pour l’année 2018, grâce à leurs produits innovants et à l’exposition que l’émission leur a donnée. Cette visibilité incroyable leur a permis de réaliser une croissance de 600 %. L’évolution d’Evive Smoothie 1 an après l’émission Dans l'Oeil du Dragon Après le succès d’Evive Smoothie à l’émission il y a un an, ils ont fait face à des changements incroyables. Cette année, Radio-Canada décide de sélectionner l’entreprise québécoise au parcours fulgurant afin de mettre en lumière leur succès entrepreneurial depuis leur passage de l’an dernier. En effet, la visibilité engendrée par l’émission permet à Evive de passer au niveau supérieur et de connaître un franc succès auprès du public. Les fondateurs, très reconnaissants, expliquaient que 24 h après la diffusion, les ventes de smoothies avaient déjà doublé. En quelques jours seulement, ils sont passés de 300 à 3000 abonnés en ligne. Face à cette évolution rapide, ils ont dû rapidement embaucher. Aujourd’hui, ils ont plus de 30 000 clients qui ont été séduits par leur concept unique de smoothie sans mélangeur ! Un réel succès pour l’entreprise, qui depuis, a également ouvert plus de 500 points de vente en Ontario et dans l’ouest du Canada. Un succès exponentiel pour Evive smoothie Selon Claudia Poulin « Le réel succès c’est de maintenant pouvoir changer les matins de milliers de clients partout au Canada ! », puisque depuis le début, leur rêve a toujours été que leur entreprise devienne pionnière dans le domaine de l’alimentation saine. Evive est en effet sur une bonne lancée avec leur positionnement comme marque de smoothie #1 au Canada. À propos d’Evive Smoothie Evive Smoothie est une compagnie québécoise fondée il y a 4 ans. C’est avec le désir de vouloir promouvoir un mode de vie équilibré et l’accessibilité à une saine alimentation que Claudia Poulin et Dominic Dube forgent leur chemin de jeunes entrepreneurs. Ils créent le concept des cubes de smoothies à préparer sans mélangeur et livrés congelés à la porte du client. L’organisation réside à ce jour en un pilier de l’innovation dans le secteur alimentaire au Canada. Source: Alexandra Barabé Emond Directrice marketing