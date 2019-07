Le «Land Art» débarque dans les camps de jour de l’Estrie cet été! Centre culturel du Parvis: Théâtre d’été – Attends-moi à Tokyo » Un fantôme sur le Chemin des Cantons: l’animation théâtrale de l’été! Sherbrooke, le 26 juillet 2019 – Le Chemin des Cantons s’anime cet été avec une animation théâtrale interactive développée en collaboration avec les Productions Traces et Souvenances. La pièce « Réguines et fantômes : enquête sur le Chemin des Cantons » sera présentée gratuitement dans les Cantons-de-l’Est les samedis et dimanches, jusqu'au 25 août. Les représentations seront alternées à travers les villes de Cookshire-Eaton, Sherbrooke, Richmond, Bromont et Cowansville. Texte, mise en scène, comédiens, accessoires, costumes et environnement sonore sauront vous transporter dans l’univers mystérieux des fantômes. Notez que les représentations sont extérieures (sauf en cas de pluie). Apportez vos chaises! Synopsis de la pièce Depuis quelques semaines, les choses ne tournent pas rond sur le Chemin des Cantons. Des objets disparaissent ou sont déplacés d’un site à l’autre, quelqu’un – ou quelque chose – s’amuse avec les installations au grand dam d’Olivia, l’employée chargée d’assister les visiteurs. On en vient à faire appel aux services de Glenn Stevens, chasseur de fantômes. Grâce à ses réguines de surveillance, Glenn découvrira que les dérangements sont causés par un esprit. Mais pas n’importe lequel : c’est le fantôme de Queen Lil, une tenancière à la recherche d’un anneau qui lui est cher. Olivia et Glenn comprendront bien vite que la seule façon de se débarrasser de cette visiteuse malcommode, c’est de l’aider à trouver ce qu’elle cherche. Rendez-vous pour la première le 6 juillet au Parc des Braves de Cookshire-Eaton! Calendrier des représentations · Samedi 27 juillet à 11 h (Centre St-John de Bromont) · Samedi 27 juillet à 15 h (Musée Bruck de Cowansville) · Samedi 3 août à 14 h (Centre d’interprétation de l’ardoise de Richmond) · Dimanche 4 août à 11 h (Parc des Braves de Cookshire-Eaton) · Samedi 10 août à 14 h (Centre d’interprétation de l’ardoise de Richmond) · Dimanche 11 août à 11 h (Musée Bruck de Cowansville) · Dimanche 11 août à 15 h (Centre St-John de Bromont) · Dimanche 18 août à 15 h (Maison des arts et de la culture de Bromptonville) · Samedi 24 août à 11 h (Parc des Braves de Cookshire-Eaton) · Dimanche 25 août à 15 h (Centre St-John de Bromont) À propos du Chemin des Cantons Depuis 2007, le Chemin des Cantons met en valeur le patrimoine américain et britannique des Cantons-de-l’Est à travers une route touristique signalisée. Les visiteurs sont invités à découvrir de charmants cœurs villageois, des ponts couverts, des granges rondes, des centres d'interprétation uniques et bien plus encore. Pour les accompagner le long de la route, les visiteurs peuvent se procurer la carte routière gratuite, le guide de voyage et le coffret de CD dans les bureaux touristiques ou télécharger le tout depuis le site Internet. Source : Géraldine Lansiaux Chargée de projet Chemin des Cantons