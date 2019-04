ET IN TERRA PAX: Concert de musique sacrée » Un compositeur québécois réalise la trame sonore d’un jeu vidéo attendu à l’international Québec, le 25 mars 2019 - Jean-François Racine, compositeur et producteur de 28 ans, a réalisé la trame sonore du jeu OUTWARD, qui suscite beaucoup d’intérêt dans la communauté internationale du jeu vidéo. Le jeu Outward est un open world RPG d’aventure créé par Nine Dots Studio de Québec. La sortie du jeu est prévue pour le 26 mars 2019 sur Xbox One, PS4 et PC à travers le monde. L’une des récentes vidéos du jeu s’est vu récolter plus d’un million de vues en quelques jours. ( https://youtu.be/OJljh0d5jAA ) La trame sonore est principalement orchestrale et met en action des musiciens du Québec, dont des étudiants de l’Université de Sherbrooke et le violoniste fondateur de la Bottine Souriante, Martin Racine. Jean-François est diplômé au BAC en composition à l’image et au DESS en composition de l’Université de Sherbrooke (2018). Originaire de Québec, il a étudié les sciences de la nature au Cégep de Ste-Foy et le piano au Cégep de Drummondville. Il écrit actuellement des Préludes pour violoncelle seul, des Contes pour piano et une Suite pour guitare ancienne. Il travaille sur plusieurs projets professionnels et produit de la musique électronique pour la scène underground. Source: Jean-François Racine www.jeanfrancoisracine.com