Spectacle annuel Artdramus Productions: On court toujours après l'amour de Chantal Cadieux Sherbrooke, le 19 mars 2019. - À l'occasion de sa 13ème saison, Artdramus Productions, troupe en résidence au Centre Culturel Pierre-Gobeil vous invite à venir assister à la pièce « On court toujours après l'amour » comédie de l'auteure Chantal Cadieux, présentée par la troupe Artdramus Productions de Sherbrooke, les mercredi 27, jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30 mars à 20h au centre culturel Pierre-Gobeil de Sherbrooke. Synopsis Céline (49 ans) a une fille, Sarah (25 ans) et une soeur, Juliette (44 ans). Elles vivent ensemble sans hommes propres à venir perturber leurs habitudes de célibataires heureuses et endurcies. Mais voilà qu'un jour Sarah, faisant fi de l'exemple maternel, décide de convoler en justes noces et que l'Amour sous les traits de deux hommes, l'un romantique, l'autre échaudé, vient faire tout basculer… Les billets sont en vente au coût de $ 15. Contactez Artdramus Productions : 819 562-8156 Yoland Roy ou Liette Couture. www.facebook.com/artdramus

970, du Haut-Bois Sud, Sherbrooke J1N 2C8 Source: Yoland Roy, Fondateur Artdramus Productions