Opération grand nettoyage Fondation Justin Lefebvre » Semaine sherbrookoise des familles Les organismes et institutions du milieu, avec la collaboration de la Ville de Sherbrooke, sont fiers de vous présenter la « Semaine sherbrookoise des familles », qui se tiendra du 12 au 20 mai 2018. Tout au long de cette semaine, de nombreux partenaires communautaires, culturels et sportifs vous proposent plusieurs activités variées sous le thème « Votre famille, notre priorité! ». Participez en grand nombre, toutes les activités sont gratuites! Pour en savoir plus, consultez la programmation (3.2 Mo) complète des activités. Source: Ville de Sherbrooke