Scotstown devient Cœur villageois Sherbrooke, le 6 juin 2019 – Le réseau des Cœurs villageois, piloté par Tourisme Cantons-de-l'Est, s'agrandit encore une fois cette année avec l'arrivée de Scotstown. Il s'agit de la 12e municipalité à intégrer le projet et du 2e Cœur villageois de la MRC du Haut-Saint-François, avec Cookshire-Eaton. Située au pied du mont Mégantic, Scotstown a été fondée à la fin du 19e siècle par des colons écossais. La municipalité a mobilisé ses acteurs locaux afin de mettre de l'avant cet héritage écossais. Accompagnée d'un comité de bénévoles engagés, elle a enrichi la présentation de ses attraits tels que le magnifique parc municipal Walter- MacKenzie, le marché public estival, le salon de thé écossais, la fameuse charcuterie de Scotstown et un tout nouveau camping municipal. En bordure de la Rivière-au-Saumon, Scotstown présente son riche héritage culturel à travers un parcours de maisons et de jardins patrimoniaux. Ses racines architecturales sauront vous plaire. Les plus sportifs seront ravis par la présence d'une piste cyclable de 8 km reliant Scotstown au parc national du Mont-Mégantic. Depuis 2015, le nombre de Cœurs villageois a doublé, passant de 6 à 12 municipalités. Misant sur les caractéristiques propres à chacune d'entre elles, la démarche permet aux villages comme Scotstown de valoriser leur milieu de vie, tout en rapprochant les habitants et les visiteurs. À propos du logo Le logo illustre évidemment un cœur, symbole de l'attachement des citoyens à leur communauté. Il porte aussi l'idée que chacun des Cœurs villageois est un véritable coup de cœur pour les gens qui le découvrent. La phrase « Ici, on étire le temps » représente la promesse d'expérience pour les visiteurs. Le logo se décline également en douze signatures pour offrir une représentation propre à chaque municipalité du réseau. À propos de Tourisme Cantons-de-l'Est Tourisme Cantons-de-l'Est est l'association d'entreprises touristiques (ATR) qui représente l'industrie auprès des différentes instances. Depuis 1978, TCE favorise le développement de l'industrie touristique des Cantons-de-l'Est tout en faisant la promotion de ses produits sur les marchés québécois et internationaux. L'ATR s'associe aux valeurs de développement durable de la communauté estrienne et s'engage à promouvoir la qualité de vie et de l'environnement naturel dans son milieu. Au Québec, les Cantons-de-l'Est occupent le troisième rang des régions les plus visitées avec 10,3 millions de visiteurs, 6,5 M de nuitées et des dépenses de 909 M $ en 2017. Le tourisme compte 2 112 entreprises, génère 20 000 emplois, ce qui en fait le quatrième employeur en importance après le commerce de détail, le secteur manufacturier et les soins de santé. Source: Danie Béliveau Relations de presse Tourisme Cantons-de-l'Est