FESTIVAL D’AUTOMNE AU MONT SUTTON: Des activités automnales pour toute la famille! La famille Hurtubise acquiert le cinéma Lido Rimouski » Rendez-Vous Nature.ca entame sa sixième saison radiophonique cette fin de semaine au Québec RIMOUSKI, le mercredi 4 septembre 2019 | Rendez-Vous Nature.ca entame sa sixième saison radiophonique au Québec cette fin de semaine. Près de 20 antennes dans différentes régions de la province diffuseront l’émission hebdomadaire animée par Ernie Wells, accompagné cette année de nouveaux chroniqueurs appréciés des amateurs de la chasse, de la pêche et du plein air. De ce nombre, l’équipe de Rendez-Vous Nature.ca est fière d’annoncer l’arrivée de Martin Bourget, Charles Dorris et Alexis Nantel. Martin Bourget est le président et chef de la direction du magasine Aventure Chasse et Pêche, en plus d’animer l’émission du même nom présentée sur les ondes de TéléMag. Chroniqueur de chasse et pêche réputé, Charles Dorris raconte ses aventures dans le magasine Sentier Chasse Pêche en plus d’agir comme guide et formateur pour les chasseurs du Québec. Pour sa part, Alexis Nantel est un aventurier, alpiniste et conférencier. Chroniqueur plein air pour les stations de radio Cogeco, il anime aussi l’émission « Alexis le randonneur » présentée à TVA SPORTS. Tous ces chroniqueurs se joindront aussi à la plateforme Rendez-Vous Nature.ca, le seul site Web de nouvelles quotidiennes sur la chasse, la pêche et le plein air au Québec. Vous pourrez lire leurs opinions, leurs excursions et leurs conseils professionnels chaque semaine. Voici la liste des stations et les heures de diffusion des émissions « Rendez-Vous Nature »: CIHO-FM 96,3, Charlevoix, le samedi à 6 h CFYX-FM 93,3, Rimouski, le samedi à 8 h et le dimanche à 11 h CFYX-FM 103,1, Rivière-du-Loup, le samedi à 8 h et le dimanche à 11 h CHNC-FM 107,1, New Carlisle, le samedi à 8 h CHNC-FM 99,1, Carleton-sur-Mer, le samedi à 8 h CHNC-FM 98,1, Chandler, le samedi à 8 h CHNC-FM 99,3, Gaspé, le samedi à 8 h CHNC-FM 107,3, Percé, le samedi à 8 h CHNC-FM 106,7, Rivière-au-Renard, le samedi à 8 h CFUT-FM 92,9, Shawinigan et Mauricie, le samedi à 9 h CKAJ-FM 92,5, Jonquière et Saguenay-Lac-Saint-Jean, le dimanche à 5 h CFNJ-FM 99,1, Lanaudière, le dimanche à 8 h CFNJ-FM 88,9, Haute-Matawanie, le dimanche 8h CFMF-FM 103,1, Fermont, le dimanche 11h CHGA-FM 97,3, Vallée-de-la-Gatineau et Les Hautes Laurentides, le dimanche à 18 h CFLX-FM 95,5, Sherbrooke, le lundi à 17 h CJBE-FM 90,5, Anticosti, le mardi à 13 h et le jeudi à 17 h CHIP-FM 101,9, Pontiac, le jeudi à 9 h « Rendez-Vous Nature propose une information juste et de qualité. Elle participe activement à l’éducation et assure la sécurité des adeptes de plein air. L’émission annonce notamment les nouvelles réglementations à respecter en forêt. Elle est essentielle pour la promotion de la chasse et de la pêche », croit le président de Médias Myroli Inc., propriétaire de la plateforme Rendez-Vous Nature.ca. Cadeau de la rentrée Pour lancer sa nouvelle saison, Rendez-Vous Nature.ca offre à ses lecteurs et ses auditeurs un nouveau concours permettant à quatre personnes de remporter un forfait de chasse au petit gibier dans une réserve faunique de la Sépaq. Le prix comprend deux nuitées d’hébergement et les droits d’accès. Pour gagner, il ne suffit que de s’inscrire dans la section concours du Rendez-Vous Nature.ca. Le tirage s’effectuera le 1er octobre prochain. Bonne chance! Source : Olivier Therriault, Président et directeur-général, Médias Myroli Inc.