RBC BANQUE ROYALE VERSE PLUS DE 25 000 $ À DEUX ORGANISMES DE SHERBROOKE

4 juillet 2016 — Dans le cadre du Demi-Marathon de Sherbrooke RBC, qui s’est déroulé le 3 juillet 2016, RBC Banque Royale a annoncé un don important de plus de 25 000 $ à deux organismes locaux : JEVI Centre de prévention du suicide – Estrie et la Coalition sherbrookoise pour le travail de rue.

« À titre de principal commanditaire pour une deuxième année consécutive, RBC est fière d’appuyer cette activité majeure et de contribuer à la prospérité des collectivités de l’Estrie. Nos employés et clients ont participé en grand nombre aux différentes courses et ont ainsi amassé des sommes importantes destinées aux plus démunis de notre société. Je veux aussi souligner l’engagement des bénévoles et des partenaires qui ont assuré le succès de l’événement », a indiqué Martin Thibodeau, président, RBC Banque Royale, Direction du Québec.

Ainsi, l’organisme JEVI Centre de prévention du suicide – Estrie recevra une somme totale de 15 000 $ afin de poursuivre sa mission visant la promotion du mieux-vivre et la prévention du suicide auprès de la population de l’Estrie. « Dans le difficile contexte financier actuel, cette somme contribue au maintien des services d’intervention auprès des personnes parmi les plus vulnérables de notre communauté; c’est une bouffée d’air frais qui nous aide à éviter des coupures », a indiqué Louise Lévesque, directrice générale, JEVI Centre de prévention du suicide - Estrie. Par ailleurs, la Coalition sherbrookoise pour le travail de rue recevra une somme de 10 000 $. « Par ce don, RBC confirme encore une fois sa générosité et son implication soutenue dans la communauté. Cet argent, qui est destiné au travail de rue, nous permettra d'aller rejoindre des jeunes de secteurs défavorisés à l'aide du nouvel autobus Macadam J », a mentionné Philippe Fortier-Charette, coordonnateur administratif de l'organisme. Fondée en 1988, la Coalition a pour mission de créer des ponts avec les jeunes qui, à divers degrés, ont rompu les liens avec leurs proches, avec leur communauté.

Source: Denis Dubé, Directeur, Médias et relations publiques, RBC Banque Royale, Québec