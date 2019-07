Lancement au P’tit bonheur de St-Camille – Nouvelle programmation des arts visuels » Quatre nouvelles médailles pour le Vignoble Le Cep d’Argent ! Magog, le 17 juin 2019 – Le Vignoble le Cep d’Argent a remporté 4 nouvelles médailles lors de la Coupe de Nations 2019, tenue à l’hôtel Delta de Québec, le 27 mai dernier. En effet, la Sélection Blanc de Blancs Brut, le Cep d’Argent et l’Archer ont décroché une médaille d’or alors qu’un nouveau vin, la Sélection Brut Nature, a récolté une médaille d’argent. Ces prix de distinction s’ajoutent à plus de 100 médailles reçues par le Cep d’Argent au fil des ans. Jean- Paul Scieur, copropriétaire du Vignoble Le Cep d’Argent, se réjouit de ces nouveaux honneurs : «C’est avec une immense fierté que mon frère François et moi accueillons cette reconnaissance de nos pairs. La Coupe des Nations, c’est en quelque sorte l’évènement par excellence qui couronne les efforts des vignerons et œnologues québécois. Alors que trois de nos vins nouvellement primés se retrouvent dans notre nouvelle visite ‘‘Bulles et Champagne’’, cette distinction ne peut pas mieux tomber pour le lancement de notre saison estivale ! » La Coupe des Nations est une compétition nationale regroupant de nombreux vins et produits alcoolisés du terroir. Quatre critères sont retenus pour noter les vins : l’analyse visuelle, olfactive et gustative ainsi que le jugement d’ensemble. Le jury de cette compétition est composé de directeurs de la Société des Alcools du Québec, d’experts-produits, de conseillers-sommeliers, de conseillers en vins accrédités ITHQ et Vin-O-Monde. La Coupe des Nations s’inscrit dans le concours international Sélections Mondiales des Canada, le plus grand concours vinicole international au Canada, parrainé par l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV) et par la Fédération Mondiale des grands concours internationaux de vins et spiritueux (VINOFED). L’édition 2019 de SMV Canada a enregistré 501 producteurs, négociants et agents provenant de 34 pays à travers le monde. Se sont au total 1564 produits vinicoles qui ont été jugés lors de ce concours. À propos du vignoble le Cep d’Argent Le vignoble Le Cep d’Argent offre une expérience champenoise inégalée au Québec. Fort de trente années de labeur des frères Scieur, ce vignoble surplombant le lac Magog est établi sur un domaine de 60 000 plants de vignes cultivées sur 114 acres. Ses vins raffinés et de grande qualité sont acclamés auprès des sommeliers et de la presse. Outre son univers de vins effervescents, le vignoble propose aussi des vins blancs, rosés, rouges, vins fortifiés et vins doux. Le vignoble offre de nombreuses activités de visites et de dégustations pour faire découvrir la méthode traditionnelle champenoise à ses visiteurs. www.cepdargent.com Source: Olivia Scieur Aparicio, agente de communication, Vignoble Le Cep d’Argent, olivia_scieur@hotmail.com . Le Cep d’Argent, l’Archer, la Sélection Blanc de Blancs Brut et la Sélection Brut Nature.