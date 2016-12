Nouvelle version de l’œuvre d’art public Hommage à Sylvie Daigle Une vague de solidarité et de générosité a déferlé sur le Québec en juin – Près de 200 000 $ amassés lors du Grand défoulement contre le cancer » Postes Canada informe le STTP que les offres du 25 juin sont finales 4 juill. 2016 /CNW/ - Le 25 juin dernier, Postes Canada a présenté des offres globales au Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) qui étaient conçues pour assurer une résolution rapide des négociations sans qu'il y ait arrêt de travail. Elles comprenaient des augmentations de salaire modestes et gérables pour tous les employés et n'apportaient aucun changement au régime de retraite pour tous les employés actuels participant au régime. Six jours plus tard, le STTP a déposé des revendications qui ajouteraient de nouveaux coûts se chiffrant à au moins 1 milliard de dollars au cours de la durée de nouvelles conventions collectives. Ces revendications ne tenaient absolument pas compte des questions relatives au régime de retraite ni des autres enjeux importants auxquels est confronté le service postal. En d'autres mots, les revendications du Syndicat ne sont pas abordables. Depuis que nous avons entamé les derniers jours de négociation, les répercussions de l'incertitude se font déjà sentir. Les volumes des lettres et des colis chutent rapidement dans l'ensemble du réseau, ce qui nous oblige à confirmer notre dernière offre. Aujourd'hui, Postes Canada a informé le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) que les offres que la Société a présentées au Syndicat le samedi 25 juin 2016 doivent être considérées comme finales, puisqu'elles représentent un cadre juste et raisonnable pour la conclusion d'ententes. La lettre au STTP indique de manière définitive que si le Syndicat devait ne pas accepter les offres de la Société avant l'expiration d'un préavis de 72 heures émis par l'une ou l'autre des parties, elles seraient retirées. Aucune des deux parties n'a émis de préavis de 72 heures de grève ou de lock-out, mais l'une ou l'autre pourrait le faire à tout moment. Advenant un arrêt de travail complet, Postes Canada n'exercera pas ses activités. Les lettres et les colis ne seront pas livrés, et aucun nouvel article ne pourra être accepté. SOURCE Postes Canada