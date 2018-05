Semaine sherbrookoise des familles » Opération grand nettoyage L’opération nettoyage a présentement lieu sur l’ensemble du territoire. Pour faciliter le déroulement de cette opération annuelle : Ne vous stationnez pas en bordure de rue lors du nettoyage.

Mettez les bacs roulants à la rue le matin même de la collecte et rangez-les dès votre retour à la maison.

Râtelez votre terrain et laissez la poussière et la petite pierre en bordure de rue avant le passage des balais mécaniques. Ne créez pas d'amoncellements.

Déposez les feuilles et les branches dans votre bac brun. Consultez la carte interactive qui sera mise à jour dès le début prévu des travaux pour connaître l'avancement du grand nettoyage dans votre secteur. Merci pour votre collaboration et votre tolérance durant la période du grand nettoyage! Source: Ville de Sherbrooke