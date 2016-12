CIRCULATION DIFFICILE SUR LA ROUTE 220 : LA VILLE DEMANDE DES AMÉLIORATIONS AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS Postes Canada informe le STTP que les offres du 25 juin sont finales » Nouvelle version de l’œuvre d’art public Hommage à Sylvie Daigle 5 juillet 2016 – Le conseil municipal a autorisé, lors de la séance publique du 4 juillet, la production d’une réplique de l’œuvre d’art public Hommage à Sylvie Daigle, au coût de 23 309 $ plus taxes. Rappelons que la sculpture honorifique a subi des actes de vandalisme en octobre 2015 et qu’à la suite de l’évaluation des dommages, il a été déterminé qu’une restauration de l’œuvre était impossible, sans porter atteinte à son intégrité. L’artiste qui avait réalisé l’œuvre d’origine en 2002, monsieur Pierre Chouinard, a été approché afin de proposer diverses options de reconstruction. La nouvelle sculpture respectera donc le concept d’origine, bien que non identique à l’originale, et sera composée d’un personnage en béton haute performance, représentant l’athlète, qui sera entouré d’un anneau en acier inoxydable symbolisant une médaille olympique. Cette sculpture, située à l’avant du palais des sports Léopold-Drolet, dans le parc Sylvie-Daigle, à Sherbrooke, comporte une importante valeur symbolique puisque l’athlète, qui a entre autres remporté des médailles aux Jeux olympiques d’hiver de Calgary et de Lillehammer, a été nommée citoyenne d’honneur de la Ville de Sherbrooke en 1994. Afin de concrétiser ce projet, le Groupe Béton de l’Université de Sherbrooke fait le don du béton haute performance, ainsi que du temps de travail requis pour couler l’œuvre. Un donateur remettra également 10 000 $ à la Ville de Sherbrooke afin de contribuer à la reconstruction de cette sculpture commémorative. L’œuvre Hommage à Sylvie Daigle fait partie de la collection d’œuvres d’art et de monuments commémoratifs de la Ville de Sherbrooke. Pour plus d’information sur la collection, il est possible de consulter le sherbrooke.ca/oeuvre. Source : Service des communications