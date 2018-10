Opération grand nettoyage » Note importantes aux auditeurs de la station Les studios de CFLX-FM subiront une cure de rajeunissement dans les prochains jours. Il est possible qu'il y ait des petits pépins dans les prochains jours pendant ces changements. Il est même possible que certaines émissions préenregistrées ne soient pas présentées. Nous préférons vous en avertir et nous vous remercions de votre compréhension! Photo : Michael Innes