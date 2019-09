Le Spa Bolton offre à la communauté un événement gratuit dans le cadre du World Wellness Weekend FESTIVAL D’AUTOMNE AU MONT SUTTON: Des activités automnales pour toute la famille! » L’Université de Sherbrooke inaugure sa nouvelle piste d’athlétisme extérieure Sherbrooke, le 16 septembre 2019 – La signature visuelle du stade extérieur de l’Université de Sherbrooke se trouve désormais transformée par une toute nouvelle piste d’athlétisme, qui répond aux plus hauts standards de performance et aux besoins des athlètes. Les travaux majeurs de rénovation, qui se sont échelonnés sur six mois, ont nécessité un investissement de plus de 3,3 M$. L’inauguration a été faite en présence d’Isabelle Charest, ministre déléguée à l’Éducation, ministre responsable de la Condition féminine et députée de Brome-Missisquoi, du maire de la Ville de Sherbrooke Steve Lussier, du recteur de l’Université de Sherbrooke Pierre Cossette ainsi que de plusieurs partenaires du monde sportif et membres de la communauté universitaire. L’investissement total a été financé à 50 % par le gouvernement du Québec, à 25 % par la Ville de Sherbrooke et à 25 % par l’Université de Sherbrooke, à même ses fonds d’infrastructure. Une seconde phase au projet suivra au printemps 2020, pour la rénovation du stade intérieur de l’UdeS. Aménagées autour d’une surface gazonnée qui peut servir de terrain de football ou de soccer d’environ 7000 m2, les installations d’athlétisme extérieures comprennent : 1 piste d’athlétisme de 400 m, avec 8 couloirs

2 fosses de saut en hauteur

2 fosses pour le saut à la perche

4 fosses pour le saut en longueur et le triple saut

2 pistes d’élan pour le lancer du javelot compétitif

1 piste d’entrainement pour le lancer du javelot

1 aire d’entrainement pour les lancers

1 cage d’entrainement pour le lancer du disque et du marteau

1 cage de compétition pour le lancer du disque et du marteau

1 aire d’entrainement pour de lancer du poids

4 aires de compétition pour le lancer du poids Le revêtement de type Mondo Super X720 répond aux standards internationaux de l’Association internationale des fédérations d’athlétisme (IAAF) de classe 1, qui est la plus élevée au monde. Il a été conçu pour améliorer le confort des athlètes et les performances. Une certification de l’IAAF permet de tenir des compétitions de niveau international. « Le gouvernement du Québec est fier de s’associer à cette belle réalisation. En tant qu’ancienne athlète, je sais à quel point il est stimulant de performer et d’évoluer dans un environnement agréable à la fine pointe de la technologie. La pratique régulière d’activités physiques passe notamment par une accessibilité accrue à des infrastructures et à des installations modernes et sécuritaires. Il s’agit d’un véritable incitatif pour renforcer l’intérêt de tous envers l’activité physique », a souligné Mme Isabelle Charest, ministre déléguée à l’Éducation, ministre responsable de la Condition féminine et députée de Brome-Missisquoi. « Un nouveau chapitre de l’histoire du sport en Estrie s’ouvre aujourd’hui, a expliqué le recteur de l’Université de Sherbrooke, professeur Pierre Cossette. En travaillant ensemble, l’Université et la Ville, soutenues par le gouvernement du Québec, sont en mesure de créer des installations de pointe qui permettront d’accueillir des compétitions de niveau national et international tout comme des clubs locaux, des écoles de la région et des athlètes paralympiques, notamment. C’est une approche partenariale gagnante pour tous. » « Pour nous, à la Ville de Sherbrooke, des infrastructures de qualité sont la base d’une pratique agréable et sécuritaire de l’activité physique. Nous remercions sincèrement le gouvernement du Québec pour son importante contribution à cette infrastructure qui saura répondre aux attentes des athlètes les plus aguerris et qui donnera sans doute envie aux amateurs de poursuivre leur pratique de l’athlétisme », a affirmé le maire de Sherbrooke, Steve Lussier. Excellence Sportive Sherbrooke a profité de l’inauguration officielle pour remettre une plaque à l’Université de Sherbrooke, afin de souligner son apport important comme partenaire majeur. « Excellence Sportive Sherbrooke fête son 15e anniversaire cette année, et nous profitons de cet événement pour remercier nos partenaires majeurs. Rappelons que l’Université de Sherbrooke est co-fondatrice, avec la Ville de Sherbrooke, de cet organisme. Ils ont été les précurseurs des acteurs du milieu sportif sherbrookois et ont permis aux autres partenaires majeurs du milieu de se donner la main pour faire d’Excellence Sportive Sherbrooke, une référence au Québec, depuis 15 ans », a déclaré Vincent Boutin, président d’Excellence Sportive Sherbrooke. Cette annonce s’inscrit dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives - phase IV du Fonds pour le développement du sport et de l’activité physique qui vise à encourager la population locale et régionale à pratiquer une activité physique de façon régulière. En tout, la région de l’Estrie bénéficie d’une aide financière pouvant atteindre près de 7 M$ pour réaliser 17 projets d’infrastructures sportives et récréatives en Estrie. Liens complémentaires Service du sport et de l’activité physique de l’Université de Sherbrooke

Vert & Or de l’Université de Sherbrooke Renseignements : Isabelle Huard, conseillère en relations médias Service des communications | Université de Sherbrooke