Les restaurateurs ainsi que les producteurs de la région se joignent aux vignerons de La Route des vins pour boire local

Dunham, le 5 juin 2019 – Pour une deuxième année, 16 vignobles se sont engagés à consommer exclusivement des boissons locales durant 1 mois (vin, bière, jus, lait, etc.) dans le cadre du défi LocaBoire. Pour cette seconde édition, le défi a apporté une nouvelle vague de participants soit des restaurateurs et des producteurs de Brome-Missisquoi.

Du 6 juin au 5 juillet : les participants s’engageront à boire local dans un rayon de 160 kilomètres.

Derrière l’initiative LocaBoire, il y a le désir de sensibiliser les gens à l’importance de leurs choix sur la vitalité économique de la région et sur l’environnement. Rappelons qu’une bouteille de vin vendue à 17,50 $ sur La Route des vins rapporte 155,05 $ à l’économie du Québec. 1

C’est aussi une initiative qui se veut festive et donc une occasion en or de faire des découvertes étonnantes. Comme le dit Stéphane Lamarre, vigneron du Château de cartes, vignoble et cidrerie : « Le défi LocaBoire, c’est une façon d’inspirer la population à consommer local en montrant l’exemple. D’ailleurs, on invite tout le monde à se joindre au défi. Que ce soit pour une journée, une semaine ou le mois au complet. »

Les nouveautés 2019

Cette année, cinq restaurateurs et producteurs ainsi qu’un festival ont répondu positivement à l’appel. Ce qui est positif pour la campagne, car ils sont les principaux instigateurs pour faire connaître les produits. Quant aux Chefs, ils aiment intégrer les produits de la région à leur menu et participent en même temps au développement de l’économie de Brome-Missisquoi. Résultat : Les gens veulent davantage manger et boire local.

Tout au long du mois LocaBoire, trois vidéos promotionnelles seront diffusées sur la page Facebook LocaBoire. Comme nouvel outil de promotion, on pourra retrouver dans les restaurants participants de petits cartons explicatifs du défi. Les participants seront actifs sur leurs réseaux sociaux afin de partager leurs expériences, leurs coups de cœur et leurs découvertes. La page Facebook LocaBoire sera la plateforme idéale pour suivre le déroulement du défi. La population est invitée à se joindre au défi et à partager leurs découvertes sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic #locaboire.

1 Source : The economic impact of the wine and grape industry in Canada 2011, Frank, Rimerman + Co

À propos de La Route des vins de Brome-Missisquoi

La Route des vins Brome-Missisquoi est une route touristique signalisée qui s’étend sur 140 km et regroupe 20 vignobles qui, à eux seuls, sont responsables de 60 % de la production viticole du Québec. Ponctuée de nombreuses haltes gourmandes, pistes cyclables et de magnifiques points de vue, La Route des vins traverse par ailleurs 19 des 21 municipalités de la région ainsi que plusieurs villages considérés parmi les plus beaux du Québec.

Liste des participants (édition 2019) :

Le Old Mill 1849

La Bodega

Auberge Sutton Brouërie

L’Archipel

Les Festifolies

Le Vignoble du Ruisseau

Domaine des Côtes d’Ardoise

Val Caudalies, vignoble et cidrerie

Vignoble Les Trois Clochers

Vignoble Bromont

Domaine du Ridge

Vignoble de la Bauge

Vignoble Clos Ste-Croix de Dunham

Vignoble Gagliano

Clos Saragnat

Vignoble de l’Orpailleur

Le Château de cartes, vignoble et cidrerie

Vignoble La Mission

Vignoble Domaine Bresee

Léon Courville, vigneron

Vignoble l’Ardennais

Senchā Kombucha

