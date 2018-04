Association du Syndrome de Down Jérémy Lapointe procure une grosse victoire aux Cantonniers » Les Cantonniers remportent le match décisif et atteignent la finale MAGOG – Gonflés à bloc par une salle comble de 1401 spectateurs, les Cantonniers de Magog ont vaincu les Grenadiers de Châteauguay au compte de 5-1 dans le match décisif de la série demi-finale de la Ligue de hockey midget ‘AAA’ du Québec. Ce sont deux buts inscrits lors de deux avantages numériques en deuxième période qui ont permis aux Cantonniers de prendre une avance, à ce moment, de 3-0. Simon Pinard (13ème) et Jérémy Rainville (10ème) ont marqué ces buts à 11:25 et 12:47, respectivement. Ces buts ont été réussis après 13 et 29 secondes du début des jeux de puissance. Zachary Cadorette avait procuré les devants 1-0 aux Magogois, avec son cinquième but des séries, à 2:12 en deuxième période. Personne n’avait pu s’inscrire au pointage au premier engagement. Blake Richardson a redonné espoir à son équipe et aux nombreux partisans des Grenadiers qui assistaient au match en marquant son quatrième but des séries à 2:34 en troisième période. Les Cantonniers ont inscrit deux buts vers la fin du match pour ne plus regarder derrière pour les quelques secondes qui restaient à la rencontre. Gabriel Fontaine (3ème), dans un filet désert, et Piaget Ntakarutimana (1er), en avantage numérique, ont fait sauter le toit de l’aréna de Magog avec leurs buts réussis en l’espace de 49 secondes. Les jeunes protégés de l’entraîneur Félix Potvin ont dirigé 32 tirs vers le filet défendu par Hugo Chiasson tandis que Rémi Poirier recevait 24 lancers. Nous tenons à féliciter les Grenadiers de Châteauguay pour leur combativité dans cette série. Cette équipe a tout donné et est revenue de l’arrière pour forcer la présentation du match décisif de ce dimanche. La troupe dirigée par Bruce Richardson mérite tout notre respect. Les Cantonniers se mesureront à une équipe qui a remporté dix victoires en dix matchs depuis le début des séries éliminatoires, les Estacades de Trois-Rivières, en finale pour l’obtention de la coupe Jimmy-Ferrari dès mercredi à 19 heures à l’aréna de Magog. D’ailleurs, voici le calendrier des quatre premiers matchs de cette série… Mercredi 28 mars à 19 heures à l’aréna de Magog

Vendredi 30 mars à 19 heures à l’aréna de Magog

Dimanche 1er avril à 13h30 au Complexe sportif Alphonse-Desjardins

Mercredi 4 avril à 19 heures au Complexe sportif Alphonse-Desjardins 1400 billets sont disponibles par match. Pour les matchs de mercredi et de vendredi à l'aréna de Magog, prenez note que la billetterie ouvrira dès 17 heures. Aucun billet ne sera vendu à l'avance. Serez-vous des nôtres pour vivre une deuxième finale en trois ans à Magog? Ça commence ce mercredi à 19 heures! Source : Robert Legault, Les Cantonniers de Magog Photos : Robert Legault et Patrick Mahony, Les Cantonniers de Magog