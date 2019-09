Desjardins octroie plus de 1,1 M$ en appui à onze projets structurants de l’Estrie L’Université de Sherbrooke inaugure sa nouvelle piste d’athlétisme extérieure » Le Spa Bolton offre à la communauté un événement gratuit dans le cadre du World Wellness Weekend Bolton-Est, 16 septembre 2019. Le mieux-être étant au cœur des activités du Spa Bolton, celui-ci célébrera avec enthousiasme la 3e édition du mondial du bien-être le 21 et 22 septembre prochain. 100 pays et plus de 2 000 spas offriront une expérience épique entourant le bien-être, la santé et l’équilibre. Tout comme le fondateur du Weekend Mondial du Bien-être (World Wellness Weekend) le dit si bien : “Il n’y a pas de plus belle mission dans la vie que d’encourager chacun à devenir la meilleure version de lui- même pour être mieux dans son corps, dans sa tête, et dans son assiette. C’est si BON de se sentir BIEN !” Le Spa Bolton en collaboration avec Y Kombucha vous invite, le samedi 21 septembre 2019 de 8h45 à 9h45, à venir vivre gratuitement une séance de yoga en bordure de la rivière Missisquoi. En pleine nature, accompagné d’un maître expert Yoga, vous pourrez y vivre une pause détente ultime dans un cadre extérieur exceptionnel. La séance sera adaptée pour tous afin de vous permettre d’y participer à votre rythme. Par la suite, l'accès à nos installations vous est offert gratuitement jusqu'à 11h30. *** Les places sont limitées, veuillez svp réserver votre place en appelant au 1 888 944-4772 avant le 18 septembre 2019. Prendre note que vous devez aussi apporter votre tapis de yoga, bouteille d’eau , vêtements souples, votre maillot, une serviette et peignoir (optionnel). À PROPOS DU SPA BOLTON ; Spa nordique en Estrie, dans la région des Cantons-de-l’Est. Spa Bolton, le joyau des Cantons-de-l’Est en Estrie (à une heure de Montréal), a pris racine sur l’un des plus beaux sites naturels au Québec. Expérience thermale complète (bains/spas nordiques) aux pieds des chutes Missisquoi, massages en bordure de rivière, soins esthétiques et hébergement dans les Cantons- de-l’Est, en Estrie. Le Spa Bolton est à découvrir cette année ! Dépaysement total garanti en toute saison et intime à souhait afin de déconnecter du reste du monde. Tout au long de votre séjour, laissez-vous emporter par la symphonie naturelle des chutes qui tombent à l’infini. Depuis 16 ans, Spa Bolton offre une ambiance chaleureuse en toute simplicité ; se sentir comme à la maison ! www.spabolton.com VISION DU WORLD WELLNESS WEEKEND ; “On a deux vies, et la deuxième commence quand on réalise qu’on en a qu’une” (Confucius). Nombreux sont ceux qui disent vouloir se mettre au sport, perdre du poids, gagner en souplesse, mieux gérer leur stress, prendre plus de temps en famille, mais qui, dans le tourbillon de la vie, ne savent ni comment s’y prendre et ni comment tenir leurs bonnes résolutions. L’un des objectifs du World Wellness Weekend est de rappeler aux gens que si la Santé est une relation entre leur corps et un médecin ; le mieux-être est une relation responsable entre son corps et soi-même. www.world-wellness-weekend.org Contact et informations: Kim Lewis Directrice générale