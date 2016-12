Accès aux soins : les usagers craignent les pressions à l’endroit des personnes en fin de vie CONTRÔLE DES CHIENS : LE PORT DE LA LAISSE EST OBLIGATOIRE DANS UNE PLACE PUBLIQUE » Le Manoir Hovey nommé #1 meilleur Hôtel Villégiature au Canada selon « World’s Best 2016″ du magazine américain Travel & Leisure 6 juill. 2016 /CNW Telbec/ - Le Manoir Hovey a été nommé aujourd'hui en première position des Meilleurs Hôtels Villégiature/Auberges au Canada selon le classement du magazine Travel & Leisure « World's Best 2016 ». Situé sur les berges du Lac Massawippi a North Hatley, l'hôtel 5 étoiles est membre des Relais & Châteaux, et est dirigé par Jason Stafford, propriétaire de l'établissement avec la famille Stafford. « Nous sommes honorés d'être ainsi nommés parmi les meilleurs établissements au monde par les lecteurs de Travel & Leisure» précise-t-il. Les « Best Awards » du magazine américain Travel & Leisure sont basés sur les expériences des lecteurs. Le classement pour les hôtels/auberges est basé sur les notations des catégories suivantes : chambres/aménagement, lieu, service, restaurant/nourriture et rapport qualité/prix. Les résultats 2016 seront publiés dans le numéro du mois d'août du magazine, ainsi que sur www.travelandleisure.com. Pour la méthodologie de notation - www.travelandleisure.com/worlds-best/survey-methodology. Pour célébrer cette distinction, le Manoir Hovey lance un concours de photos #WorldsBestGetaway qui comprendra un séjour de 2 nuitées dans une suite luxueuse incluant un crédit de transport d'une valeur de 1 000$ CAN pour le couple chanceux. L'escapade en question comprendra une visite privée et guidée dans certains joyaux des Cantons-de-l'Est : chants grégoriens à l'Abbaye St-Benoit-du-Lac; visite et dégustation au Domaine Bergeville, un producteur de vins effervescents biologiques; une dégustation de fromages à la célèbre Fromagerie La Station. Le séjour comprend, les petits déjeuners champêtres et les dîners en soirée au Restaurant Le Hatley. Du 6 juillet au 31 août, les participants devront poster une photo d'une activité sportive ou culturelle préférée à partager en couple. Ils doivent suivre @ManoirHovey sur Instagram et utiliser #WorldsBestGetaway pour la vignette de la photo. Chacune des photos ne peut être soumise qu'une seule fois mais les participants peuvent soumettre plusieurs photos. Le 14 septembre, le Manoir Hovey annoncera le vainqueur en commentant la photo gagnante sur Instagram. Le concours est ouvert uniquement aux résidents légaux du Canada et des États-Unis, âgés de 18 ans et plus. SOURCE Manoir Hovey