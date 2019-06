L’Atelier Auckland – La belle saison en toute discrétion Le centre d’art de Richmond reçoit Hallelujah Leonard » Le centre culturel et du patrimoine Uplands: Pont des arts | Nos Cantons Le centre culturel et du patrimoine Uplands vous invite à découvrir, du 2 juin au 1er septembre 2019, une nouvelle exposition mettant en vedette les œuvres de 12 artistes anglophones des Cantons-de-l’Est. La nouvelle exposition extérieure de photographie sera dévoilée par la même occasion. Le public est invité à rencontrer les artistes lors du vernissage qui aura lieu le dimanche 2 juin, entre 14h et 16h, au 9, rue Speid, Sherbrooke (arrondissement de Lennoxville). 12 artistes présenteront leurs œuvres à Uplands lors du Pont des Arts / Art Bridge – Nos Cantons: Naisi LeBaron, Sara Colby, Margot Heyerhoff, Caroline George, George Foster, Lucy Doheny, Denis Palmer, Patricia Barrowman, Lisa Driver, Anthony Hobbs, Tib Beament et Karl F. Ehrlich. Pont des Arts / Art Bridge - Notre patrimoine, s’inscrit dans un projet qui joint l’art et la médiation culturelle, financé par Patrimoine Canadien. L’exposition se poursuit jusqu’au 1er septembre 2019. Demeurez à l’affut, plusieurs animations culturelles, activités et conférences en lien avec l’exposition seront à l’horaire cet été. Heures d’ouverture L'exposition est ouverte au public du mercredi au vendredi de 10 h à 16 h 30 et le samedi et dimanche de 13 h à 16 h 30, jusqu'au 14 juin 2019. Du 15 juin au 25 août 2019, les heures d'ouverture sont du mardi au dimanche, de 10 h à 16 h 30, avec un retour à l’horaire régulier à partir du 26 août. L’entrée est gratuite. Centre culturel et du patrimoine Uplands 819 564-0409 * info@uplands.ca : www.uplands.ca