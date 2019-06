L’Atelier Auckland – La belle saison en toute discrétion

Saint-Isidore-de-Clifton, le 1 juin 2019 - La belle saison 2019 de L’Atelier Auckland propose huit expériences intimistes et exquises où se tissent art, art de table et art de vivre. Festins joyeux, entretiens chaleureux et performances, danse contemporaine, poésie et chanson s’enchaîneront dans une programmation en forme de points de suspension à savourer en bonne compagnie et en toute discrétion.

LE STAMMTISCH

Festin/happening dans un atelier d’art, cuisiné par Luc Pallegoix et animé par Sylvain Dodier, pour 12 convives, dont 2 artistes invités. Ces soirées proposent une table accueillante où les conversations se font pétillantes et se métissent d’art et de vie. Nous y travaillons des produits de notre terroir, fruit du travail d’artisans et de fermiers respectueux. Nous signons des plats qui ont voyagé, traversé le temps et se sont métissés. Des mets qui ont des choses à dire et à faire dire. Art, art de table et art de vivre le temps d’un festin. La formule est aussi disponible en soirée privée, clefs en main ou sur mesure.

Dimanche 14 juillet, 11h45, Stammtisch à la Française Samedi, 10 août, 18h30, Stammtisch en août pâté en croûte

UN APRÈS-MIDI AVEC MONIQUE FAUTEUX ET SYLVIE TREMBLAY

Événement unique et intimiste avec deux des grandes voix de la chanson à texte du Québec. À la croisée de l’entretien et du spectacle, entre le théâtre et la chanson, à mi- chemin de la poésie et de l’amour, cet après-midi proposera une rencontre exceptionnelle et discrète avec ces femmes, aux talents multiples, qui présenteront des extraits du spectacle « Viens, on va se faciliter la vie », en hommage à Hélène Pedneault.

Dimanche, 9 juin. Réservations obligatoires.

MAUVAIS GARÇONS 2.0

La soirée MAUVAIS GARÇONS est un évènement poétique d’auteurs de genre masculin pour un public de tous les genres. La soirée est étendue en un évènement qui débutera dans l’après-midi et proposera des ateliers d’écriture, des performances, des conférences et des entrevues.

La journée sera précédée d’une résidence avec l’ensemble des poètes programmés qui culminera le vendredi soir avec Le festin masculin. Il sera servi dans la plus stricte intimité pour peaufiner la création collective des poètes résidents. Cette oeuvre, dont la nature n’est pas encore définie, sera révélée le lendemain au public.

Artistes participants: Jean-Paul Daoust, Guy Ménard, Sylvain Dodier, Luc Pallegoix, Dodz Daye, Sébastien Francoeur, Nicholas Giguère et Alexandre Rainville.

Samedi, 20 juillet

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

Les détails de la belle saison 2019 seront dévoilés au fil des prochaines semaines. Pour chaque événement, les réservations sont obligatoires: https://atelierauckland.com

ATELIER AUCKLAND

L’Atelier Auckland est l’unité de production de Sylvain Dodier et Luc Pallegoix. C’est un lieu consacré à la création artistique et poétique qui ouvre au public pour des évènements, des expositions, des résidences encadrées d’artiste ou d’auteur, des séjours de ressourcement créatif, des ateliers, des master class, du coaching et du mentorat.

Source: Sylvain Dodier - Atelier Auckland