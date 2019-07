Centre culturel du Parvis: Théâtre d’été – Attends-moi à Tokyo Quatre nouvelles médailles pour le Vignoble Le Cep d’Argent ! » L’arrivée de géants dans le paysage Sherbrookois: Les nouveautés du Circuit art et mosaïques Sherbrooke, mercredi 3 juillet 2019 – Aujourd’hui, sur la promenade du Lac-des-Nations, Destination Sherbrooke et l’équipe des parcs et des espaces verts de la Ville de Sherbrooke ont procédé au lancement de la deuxième phase du Circuit art et mosaïques. Suite aux apparitions sporadiques de quelques sculptures florales sur le territoire de Sherbrooke, le Circuit art et mosaïques est aujourd’hui fin prêt pour la saison estivale 2019. Aux 15 mosaïcultures dévoilées l’an passé, cinq nouveaux aménagements ludiques sont venus se greffer pour densifier le parcours et offrir une expérience plus complète aux visiteurs. « Le Circuit art et mosaïques est une excellente occasion d’admirer les œuvres d’art situées sur le territoire sherbrookois. », affirme M. Paul Gingues, président du comité de la culture et du comité des arts visuels. Parmi les nouveautés, des vedettes assurées Gustave le Jardinain, qui n’aura de nain que le nom, ne passera pas inaperçu du haut de ses 9 pieds. Emblème universel du jardinage, le nain de jardin géant sera aussi le gardien d’une boîte aux lettres remplie de cartes postales aux couleurs des mosaïcultures. Cette œuvre mobile, qui suscite déjà l’intérêt sur les réseaux sociaux, se promènera aussi tout l’été en voyageant dans les fêtes et festivals de la ville. Globe-trotteur, Gustave s’adaptera à ses destinations grâce à ses accessoires amusants, tout en faisant la promotion du Circuit art et mosaïques. D’une hauteur de 11 pieds et d’une largeur de 8 pieds, Le canard de bain de Sherbrooke s’impose et surprend. Composé de plus de 5 000 alternanthera jaunes, le géant Sherbyducky tiendra compagnie aux passants de la promenade du Lac-des-Nations tout l’été. Sa bouille sympathique attire déjà les petits comme les grands qui adorent se prendre en photo aux côtés de ce colosse impressionnant. Les structures La fine fleur et Qui s’y frotte s’y pique seront aussi des nouveautés pour 2019. Représentant des pots de plantes démesurément agrandis, ces deux mosaïcultures accueilleront les touristes visitant le Bureau d’information touristique et les passants sur la promenade du Lac-des-Nations. Parmi les géants se trouve aussi une œuvre toute romantique. Réalisée à l'aide de branches de saules Salix miyabeana, La voûte végétale protégera les amoureux le temps d’une pause sur un banc de la promenade du Lac-des-Nations. « La réalisation de ces fresques vivantes est un véritable exploit artistique de la part des équipes de sculpteurs-soudeurs et d’horticulteurs de la ville. Le talent foisonne à Sherbrooke. », déclare Roger-Pier Mercier, Chef de division des parcs et des espaces verts à la Ville de Sherbrooke. Découvrir les mosaïcultures Pour accompagner ce parcours, Destination Sherbrooke a développé un nouveau dépliant répertoriant toutes les sculptures florales du circuit. Cette brochure propose des cartes, pour mieux localiser les mosaïcultures dans la ville ainsi que des images et des informations sur les plantes et techniques utilisées pour les 20 structures. Le dépliant sera disponible au Bureau d’information touristique à l’atelier des Serres municipales Carl-Camirand, à la réception de Sherbrooke Loisirs-Action et dans la boîte à lettres de Gustave le Jardinain. « Les mosaïcultures représentent un produit de plus en plus attractif. Il s’agit d’une occasion exceptionnelle de faire rayonner de la ville de Sherbrooke. Les touristes ne manqueront pas, j’en suis certaine, de venir admirer ces superbes installations. », indique Sylvie-Luce Bergeron, Vice-présidente du conseil d’administration chez Destination Sherbrooke. Pour de plus amples renseignements, le site web de Destination Sherbrooke sera désormais la source d’informations du Circuit art et mosaïques. En plus de la version web du dépliant, vous y trouverez trois balados expliquant le processus créatif derrière les structures, le type de plantes et les techniques utilisées dans la réalisation des mosaïcultures, ainsi que quelques informations supplémentaires sur les massifs fleuris de Sherbrooke. De plus, tous les jours de la semaine, le public pourra également profiter de la présence d'un jardinier au Domaine Howard pour en apprendre plus sur l’horticulture : du lundi au vendredi de 9h à 15h et le samedi et dimanche de 10h à 15h. Circuit art et mosaïques Lancé en 2018 par la Ville de Sherbrooke, le Circuit art et mosaïques est une aventure artistique de mosaïcultures et d'art urbain. Déclinées en structures 2D ou 3D, les 20 installations du circuit florales sont dispersées autour du lac des Nations, au parc du Domaine-Howard et un peu partout sur le territoire de la ville. Le circuit a été développé à partir d’œuvres existantes, auxquelles se sont ajoutées de nouvelles sculptures florales en 2018 et 2019. Source : Sabrina Lapointe - Coordonnatrice aux communications Destination Sherbrooke