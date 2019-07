Quatre nouvelles médailles pour le Vignoble Le Cep d’Argent ! La Fondation David Suzuki salue les efforts de citoyens et municipalités pour l’accueillir et le protéger » Lancement au P’tit bonheur de St-Camille – Nouvelle programmation des arts visuels Saint-Camille, le 21 juin 2019 - C'est entourée d'une soixantaine de visiteurs et de représentants des médias que l'équipe de l’Espace Hortense du P'tit Bonheur de Saint- Camille lançait, dans le cadre d'un 5 à 7 tout en musique, sa programmation en arts visuels pour la saison 2019-2020. « Le comité Hortense et moi-même sommes particulièrement fiers de la sélection pour la prochaine programmation » confiait Benoit Bourassa, coordonnateur du volet culturel au P'tit Bonheur. « Pas moins de sept expositions d’une richesse exceptionnelle seront au programme. Il y en aura pour tous les goûts et pour toutes les curiosités » nous disait Fanny Tousignant responsable du secteur des arts visuels. « L’ambiance était extraordinaire, sans compter que les artistes de toutes les expositions étaient présents pour l’occasion. Trois musiciens locaux nous ont enveloppé dans des rythmes jazz et les gens ont merveilleusement bien répondu à l’invitation de réaliser une œuvre collective, c’était fantastique », de poursuivre Fanny. Cet événement s’est tenu dans le cadre des « Rendez-vous culturels », rendus possible par l’Entente de développement culturel de la Municipalité de Saint-Camille avec le ministère de la culture et des communications du Québec (MCCQ). Voici ce que nous propose la prochaine programmation : MADELINE DERIAZ Les grands-parents de Saint-Camille dessinent en compagnie de leurs petits-enfants Dimanche 8 septembre au dimanche 20 octobre 2019 VERNISSAGE Dimanche 8 septembre 2019, 13h30 Cette exposition présente les créations réalisées au cours d’un projet, qui s’inscrit dans le cadre de l’offre de développement culturel de Saint-Camille et qui a été financé par le Ministère de la Culture et par la Municipalité de Saint-Camille. Quatre ateliers de dessin regroupant 44 participants ont eu lieu au cours desquels 136 créations ont été réalisées selon un processus créatif particulier, soit sous forme de variations. Chaque dessin a été réalisé à partir de la même esquisse. Les objectifs du projet étaient de permettre à des aînés et à leurs petits enfants de s’adonner ensemble à une activité créative en arts visuels, de stimuler leur créativité par un processus créatif spécifique, de pratiquer quelques techniques de dessin sous forme d’exercices guidés et de prendre conscience de l’unicité de chaque participant par la vision et la critique positive de l’ensemble des variations réalisées. https://youtu.be/ZLQCAZc-e8o RICHARD GEOFFRION La Nuit des Morts / Le Pow Wow, modernité et dignité chez les premiers peuples Dimanche 27 octobre au dimanche 1er décembre 2019 VERNISSAGE Dimanche 27 octobre 2019, 13h30 Les Nuits des Morts : L’exposition de photographies Les Nuits des Morts illustre les émotions ressenties par les familles, recueillies devant les sépultures de leurs défunts et nous invite à reconsidérer la mort comme le grand mystère de la vie. Cette tradition annuelle, festive et colorés, se déroulant le 1er et 2 novembre au Mexique, est inscrite au Patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco. Le Pow Wow modernité et dignité chez les premiers peuples : L’exposition de photographies Le Pow Wow modernité et dignité chez les premiers peuples est une proposition pour illustrer la dignité et la modernité des Premiers Peuples avec lesquels nous partageons notre histoire et ce territoire. Je souhaite que ce projet crée un pont entre nos cultures afin de transcender nos préjugés. Des tableaux composés de textes et de photographies viennent documenter l’exposition. http://richardgeoffrionphotographe.com/ RAVIR (Regroupement des artistes vivant en ruralité) RURALITÉ – Exposition collective Dimanche 15 décembre 2019 au dimanche 26 janvier 2020 VERNISSAGE Dimanche 15 décembre 2019, 13h30 La mission de RAVIR est de contribuer au développement artistique et culturel du milieu rural en mettant en valeur les produits culturels offerts par les artistes de toutes disciplines vivant en ruralité, ainsi que de les représenter dans l’expression de leurs intérêts. Dans cette exposition, chaque œuvre est accompagnée d’un texte que l’artiste a écrit et qui met en lumière sa vision de la ruralité́, une pensée ou une mise en perspective de son œuvre. http://ravir.ca/ ANNE BERGERON Lumière saisonnière Dimanche 2 février au dimanche 15 mars 2020 VERNISSAGE Dimanche 2 février 2020, 13h30 Anne est émerveillée par l’application à l’huile avec la pointe de ses spatules qui font miroiter les paysages en les peignant par petites touches colorées, superposées et très rapprochées. Selon son inspiration, elle peint des paysages aux sites enchanteurs tout en célébrant par les couleurs l’émerveillement d’une nature selon les différentes lumières saisonnières. Ainsi, les fleurs, l’eau, les arbres, les rochers, les montagnes apparaissent à ses yeux de véritables splendeurs évoquant des scènes de campagne aux vibrantes couleurs. http://www.anne-bergeron.com/ JOSÉE LAJOIE L’exploration des émotions Du dimanche 22 février au dimanche 3 mai 2020 VERNISSAGE Dimanche 22 février 2020, 13h30 Cette nouvelle série d’œuvres suit la thématique des émotions, qui fut amorcée l’année dernière avec la première série « Les couleurs de l’âme ». Ces œuvres ont toutes une forme de profondeur « personnelle », puisque chacune de leur histoire est issue des gens de mon entourage. Une recherche du pourquoi, comment et quelles sont les émotions qui surgissent à la contemplation d’une œuvre? Comment une émotion soudaine et incontrôlable nous envahie devant un tableau duquel on ne peut détacher le regard, et pour lequel une connexion inexpliquée exprime tout son sens? En quoi nos émotions modulent-elles nos perceptions, nos souvenirs, notre attention? https://www.facebook.com/Lajoie.Jo/ MARIE-EMMANUELLE JAMET Quand la sculpture rêve en aquarelle Dimanche 10 mai au dimanche 28 juin 2020 VERNISSAGE Dimanche 10 mai 2020, 13h30 Il y a déjà vingt ans, j’élaborais une nouvelle façon d’allier l’aquarelle et la sculpture pour donner vie tantôt a des personnages tantôt a des tableaux tirés de mon imaginaire inspiré par une petite sœur du mont Ham au sommet de laquelle j’ai bâti ma maison. C’est un endroit magique qui aime raconter et se faire raconter plein d’histoires. Dans cette exposition, je vous présente ma version de quelques-unes prises au hasard de ces vingt dernières années dont ce lièvre qui m’a juré se sentir ragaillardi suite a une discussion électrisante avec la foudre… http://ravir.ca/membre/manouche-jamet LES AQUARELLISTES DU LUNDI Par monts et par vaux Dimanche 5 juillet au dimanche 23 août 2020 VERNISSAGE Dimanche 5 juillet 2020, 13h30 Notre projet a pour objectif premier de mettre en valeur les beautés et les variantes de la nature exceptionnelle de votre région et des environs. La faune, la flore, les montagnes et les vallées sont autant de particularités qui incitent nos artistes « Les Aquarellistes du lundi » à explorer leur créativité. Quoi de mieux que le médium de l’aquarelle pour explorer l’émotion, la sensibilité et l’harmonie, par le jeu des formes, des couleurs et de la lumière. https://www.lesaquarellistesdulundi.com/ Information : Benoit Bourassa, coordonnateur culturel, communautaire et développement