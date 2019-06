Les restaurateurs ainsi que les producteurs de la région se joignent aux vignerons de La Route des vins pour boire local La Basilique-Cathédrale Saint-Michel de Sherbrooke dévoile sa programmation estivale » La taverne 1855 présente ses soirées « La taverne des artistes » Montréal, le 4 juin 2019 – Éric Garand et Jinny Dufour, propriétaires du restaurant Taverne 1855, situé en plein cœur du centre-ville de Magog, inaugurent les nouvelles soirées thématiques chef invité « La Taverne des artistes » qui prendront place dans leur établissement ! Une fois par mois à compter du 29 juin prochain, des personnalités telles qu’Alex Perron, Pénélope McQuade, Sébastien Benoit, André Robitaille, Jean-Philippe Dion et Julie Bélanger deviendront, le temps d’une soirée, assistant-chef, serveur, hôte et animateur dans le but d’amasser des fonds pour les Banques Alimentaires du Québec, une cause qui tient particulièrement à cœur aux deux propriétaires. Du nouveau et des invités d’honneur ! Toujours à la recherche d’une façon originale de faire rayonner la gastronomie locale en exerçant leur créativité tout en donnant au suivant, Éric et Jinny, propriétaires de deux des établissements les plus prisés de Magog, ont décidé d’introduire ce concept de soirées à leur calendrier. Dès le 29 juin, la Taverne 1855 sera l’hôte de soirées qui auront pour objectif de faire vivre une expérience hors du commun à la clientèle alors que différents chefs invités à La Taverne des Artistes permettront, une fois par mois, à une personnalité de devenir assistant-chef aux côtés d’Éric, mais également de faire l’apprentissage du service et de la sélection des vins avec Jinny. Entrepreneurs généreux de nature, il était important pour Jinny et Éric que ces soirées puissent également être une occasion de donner et de redistribuer à la communauté, et c’est pourquoi ils ont décidé de remettre les profits de tous ces événements aux Banques Alimentaires du Québec, qui rejoignent naturellement les valeurs du couple. De la participation à la création d’un menu à la réalisation des plats et au service de ceux-ci, c’est un beau défi que les artistes ont accepté de relever pour la cause; celle du partage et du plaisir ! La clientèle locale ou de passage à Magog pourra donc, à partir du 5 juin, se procurer des billets et faire sa réservation afin de prendre part à la toute première soirée du 29 juin prochain, en compagnie d’Alex Perron ! Passez le mot; ce sont des soirées intimes aux places limitées ! La Taverne 1855 La Taverne 1855 est un établissement créé en 2017 par le chef Éric Garand et la sommelière professionnelle Jinny Dufour. En couple autant en affaires que dans la vie, ces deux passionnés de gastronomie et d’expériences culinaires sont également propriétaires du restaurant Plaisir Gourmand, situé lui aussi à Magog. Les deux créateurs ont réuni leurs talents afin d’offrir des lieux rassembleurs, accessibles, accueillants et authentiques : des espaces parfaitement à leur image ! Les Banques alimentaires du Québec est un acteur incontournable et reconnu comme chef de file en matière d’aide alimentaire au Québec. Ils soutiennent les membres dans la réalisation de leur mission par la mise en commun de ressources et d’expertises afin de contribuer à l’aide alimentaire aux personnes fragilisées en situation de vulnérabilité. La Taverne des artistes dès le 29 juin prochain à la Taverne 1855 de Magog ! Pour réservation et achat de billets : info@taverne1855magog.com ou au 819-769-1233