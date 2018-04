Jérémy Lapointe procure une grosse victoire aux Cantonniers La campagne nationale de sensibilisation à la maladie d’Alzheimer est lancée en Estrie » La relève du TPMJF est assurée Sherbrooke – La relève du Tournoi provincial midget – junior de Fleurimont est assurée! Le président sortant, Daniel Provost, est heureux d’avoir convaincu un des membres du comité organisateur actuel de prendre la relève en vue de préparer la 27ème édition qui aura lieu du 7 au 17 février 2019. Le nouveau président est Sylvain Richard qui est au sein du comité organisateur depuis de nombreuses années en tant que responsable du volet technique du tournoi. Surnommé affectueusement Monsieur Bricole junior par ses collègues, monsieur Richard a été élu à l’unanimité lors de la dernière réunion de l’édition 2018 qui a eu lieu mercredi soir. « Lorsque Daniel (Provost) m’a demandé si j’étais intéressé à prendre la relève, j’ai hésité. C’est tout de même un gros événement. Avec le groupe qui est autour de la table, ça m’a motivé à accepter le défi, mais je ne voulais pas être seul », de commenter le nouveau président qui aura droit aux conseils et au support de monsieur Provost. Il ne sera pas seul à voir à la destinée du TPMJF car un autre vétéran du comité, Francis Montmigny, occupera le poste de vice-président. Ce dernier a carrément grandi au tournoi non seulement comme dirigeant, mais aussi comme joueur et même entraîneur. En plus du départ de Daniel Provost, quelques membres du comité organisateur ont profité de l’occasion pour annoncer qu’ils ne seront pas de retour pour la prochaine édition. Nous devrions dire qu’elles ne seront pas de retour car on parle de mesdames Doris et Christiane Goupil qui étaient les doyennes chez les dames du comité organisateur. Elles s’occupaient de l’accueil des équipes depuis plusieurs années. Nous profitons de l’occasion pour remercier monsieur Provost ainsi que mesdames Goupil pour leur implication au fil des ans ainsi que leur bonne humeur contagieuse. Ces trois personnes ne laissent pas le tournoi pour autant car elles viendront donner un coup de pouce lors des prochaines éditions. La composition du nouveau comité organisateur est disponible sur l’onglet COMITÉ ORGANISATEUR au bas de notre site Internet. Le format du tournoi reste à venir, mais il est déjà assuré que les classes midget ‘AA’, ‘A’ et ‘B’ ainsi que junior ‘A seront de retour l’an prochain avec, possiblement, les trois parties assurées. Source : Robert Legault, relationniste