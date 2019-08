Le «Land Art» débarque dans les camps de jour de l’Estrie cet été! » La famille Hurtubise acquiert le cinéma Lido Rimouski Rimouski, 7 août 2019 - Après sept ans à la barre de La Maison du Cinéma de Sherbrooke, la famille Hurtubise est aujourd’hui très fière d’annoncer l’acquisition du Cinéma Lido de Rimouski, anciennement propriété de l’homme d’affaires rimouskois Francis Lamontagne. Avec une équipe solide qui allie une grande passion pour le cinéma et un profond souci du service à la clientèle, la famille Hurtubise s’engage à faire bénéficier le Cinéma Lido de son expertise. Leur vision est d’augmenter la portée du cinéma à Rimouski, notamment en offrant une programmation des plus variées. « Quoiqu’il n’y ait pas de recette parfaite, nous avons beaucoup appris au cours des sept dernières années à Sherbrooke et nous sommes convaincus que nous pouvons amener le Cinéma Lido à atteindre son plein potentiel et à offrir davantage aux cinéphiles rimouskois. Nous avons été charmés par le dynamisme culturel de la ville de Rimouski et avons bien hâte de travailler en synergie avec les acteurs existants. Avec ses cinq salles, le cinéma Lido s’inscrit parmi les grands cinémas indépendants du Québec et nous nous comptons très chanceux d’en faire l’acquisition», d’affirmer Denis Hurtubise. Concrètement, en plus des changements progressifs au niveau de la programmation, on peut s’attendre à une mise à jour des installations à court et moyen terme. En plus des films hollywoodiens et québécois, le cinéma offrira régulièrement des films étrangers et de répertoire de même que la tenue d’activités (échanges avec des réalisateurs et producteurs, des présentations spéciales, des concours et promotions, etc.). « S’il y a une équipe à qui je souhaitais transmettre ce fleuron rimouskois, c’est bien celle de la famille Hurtubise. Des gens qui ont le cinéma tatoué sur le cœur, des gens avec une solide connaissance de l’industrie. Je me retire en toute confiance et j’ai bien hâte de voir ce qu’ils réservent au Cinéma Lido », de dire Francis Lamontagne. La famille Hurtubise est très heureuse de cette nouvelle acquisition et s’engage à faire rayonner le cinéma à Rimouski. Longue vie au Cinéma Lido ! Pour plus d’informations : Alexandre Hurtubise