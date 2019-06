Enjeu de rareté de main-d’œuvre ― La Société des Attractions Touristiques du Québec dévoile des données stratégiques L’Atelier Auckland – La belle saison en toute discrétion » La collection Norton de verrerie antique de retour à Coaticook Coaticook, 4 juin 2019 - En collaboration avec le Musée des beaux-arts de Montréal, le Musée Beaulne a le plaisir de présenter l’exposition Collection Norton de verrerie antique du 16 juin 2019 au 19 janvier 2020. Le public et la presse sont cordialement invités. L’inauguration aura lieu le dimanche 16 juin à 14h . Harry Norton était le fils d’Arthur Osmore Norton, le bâtisseur du Château Norton qui abrite le Musée Beaulne. Passionné d’horticulture, il était également grand amateur d’art et collectionneur d’antiquités. La collection de verrerie ancienne qu’il a constituée était l’une des plus importantes en Amérique du Nord. Conservée en grande partie au Château Norton à Coaticook, cette collection fut ensuite donnée au Musée des beaux-arts de Montréal et au Royal Ontarion Museum à Toronto. La présente exposition, qui est le fruit d’une collaboration entre le Musée des beaux-arts de Montréal et le Musée Beaulne, consacre le retour au bercail, certes temporaire, d’une partie de cette collection de verrerie antique. Elle permet d’atteindre un double objectif : d’une part, retracer un pan de l’histoire locale tout en redonnant de la fierté aux Coaticookois et, d’autre part, faire connaître une partie de l’histoire de l’humanité, étant donné que les artefacts datent de la période de l’Antiquité classique. Les 71 pièces présentées seront accompagnées d’un petit livre et une version virtuelle, très sommaire, sera consultable en ligne sur le site Web du Musée. Celle-ci sera étoffée à la fin de l’exposition réelle. Il est important de remercier le Musée des beaux-arts de Montréal qui a accepté de prêter une partie de la collection Norton de verrerie antique ainsi que le ministère de la Culture et des Communications, principal bailleur de fonds. Nos remerciements vont également à la Ville de Coaticook, à toutes les entreprises et toutes les personnes qui ont contribué au financement de cette exposition. ____________________________________________ Le Musée Beaulne de Coaticook est soutenu financièrement par le ministère de la Culture et des Communications ainsi que par la Ville de Coaticook. La Caisse Desjardins des Verts-Sommets de l’Estrie contribue financièrement à l’organisation des activités. Informations : 819-849-6560