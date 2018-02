La campagne nationale de sensibilisation à la maladie d’Alzheimer est lancée en Estrie

Sherbrooke, le 9 janvier 2018 — La campagne nationale de sensibilisation à la maladie d’Alzheimer est maintenant commencée et se déroulera durant tout le mois de janvier. À la Société Alzheimer de l’Estrie, ce mois de sensibilisation est également l’occasion de réaliser sa campagne annuelle de collecte de fonds des Myosotis, et de tenir son tout premier colloque sur la maladie d’Alzheimer dédié aux professionnels de la santé.

Une campagne nationale pour contrer la stigmatisation

Le thème de la campagne nationale de cette année, « Oui. Je vis avec l’Alzheimer. Laissez-moi vous aider à comprendre », permet aux Sociétés Alzheimer à travers le Canada de rappeler à toute la population que chaque personne atteinte est une personne à part entière, qui fait partie intégrante de la société.

Les personnes atteintes ne se limitent pas à la maladie. Elles sont les mêmes personnes avant et après avoir reçu leur diagnostic. Ce sont des personnes qui ont besoin de contact humain, de compassion et d’amitié et il nous appartient à toutes et tous de se responsabiliser devant la maladie afin de mieux les soutenir, avec dignité et respect. En effet, malgré une plus grande sensibilisation du public à l’égard de la maladie d’Alzheimer, la stigmatisation et les discriminations sont quelques-uns des obstacles les plus importants auxquels doivent faire face les personnes atteintes de troubles cognitifs et leurs familles.

Les réactions négatives émanant d’amis, de membres de la famille et de professionnels peuvent avoir un impact sur le bien-être de la personne ainsi que sur sa capacité à gérer les changements qu’entraîne l’Alzheimer. La vie continue après avoir reçu un diagnostic d’Alzheimer et il est possible de continuer à maintenir une qualité de vie en vivant avec la maladie. Avec une aide adéquate et du soutien, les personnes vivant avec l’Alzheimer peuvent continuer à faire les choses qu’elles aiment et rester actives au sein de leur communauté, et ce, pendant de nombreuses années.

Pour contrer la stigmatisation, les Sociétés Alzheimer donnent la parole aux personnes vivant avec une maladie cognitive et à leurs proches aidants, comme Jean-Pierre, un résidant de l’Estrie qui compose avec une atteinte vasculaire et qui perçoit la vie de façon positive malgré le diagnostic qu’il a reçu. Vous pourrez retrouver son histoire au www.alzheimerestrie.com, et en lire plusieurs autres sur le site de la campagne au www.jevisaveclalzheimer.ca .

Campagne annuelle des Myosotis

À l’occasion de la campagne nationale de sensibilisation, la Société Alzheimer de l’Estrie a mis en branle sa campagne annuelle de levée de fonds des Myosotis. Les personnes qui visiteront l’une des vingt pharmacies participantes seront invitées à remettre un montant de 2 $ pour appuyer la SAE au moment de régler leurs achats. Le montant amassé durant la campagne des Myosotis sert à financer les services offerts à la population de toutes les MRC estriennes.

Colloque Alzheimer 2018

Pour clore en beauté le Mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer, la SAE organise, pour la première fois, un colloque sur la maladie destiné aux professionnels de la santé. Plus de 150 personnes d’un peu partout au Québec sont attendues à l’occasion de cet événement d’envergure qui se tiendra le 30 janvier. En plus d’assister aux conférences, elles auront l’occasion de réseauter et d’échanger trucs et conseils avec d’autres personnes côtoyant cette clientèle.

Trois conférenciers reconnus pour leur apport important au domaine de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées, que ce soit au niveau de la recherche ou des nouvelles approches d’accompagnement, seront sur place pour faire découvrir aux participants des façons de faire innovantes. Toutes les informations sur le colloque se trouvent au bit.ly/colloque-alzheimer2018.

Source : Société Alzheimer de l’Estrie

Informations : Émilie Lefort Conseillère aux communications