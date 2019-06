La taverne 1855 présente ses soirées « La taverne des artistes » Enjeu de rareté de main-d’œuvre ― La Société des Attractions Touristiques du Québec dévoile des données stratégiques » La Basilique-Cathédrale Saint-Michel de Sherbrooke dévoile sa programmation estivale Sherbrooke, le 4 juin 2019 – Bien en vue dans le paysage sherbrookois, la Basilique-Cathédrale Saint-Michel fait partie de la communauté depuis maintenant plus de 100 ans. Avec les derniers travaux de restauration qui ont nécessité pas moins de 8 M$ et les aménagements qui entourent l’arrivée de la relique de la bienheureuse Marie-Léonie Paradis, le site a beaucoup à offrir aux touristes et aux amateurs de patrimoine religieux. Cet été, c’est une programmation musicale, culturelle et spirituelle qui attend les visiteurs. Du 11 juin jusqu’au 17 août, des visites guidées gratuites seront offertes pour ceux qui souhaitent en apprendre davantage sur ce bâtiment aux allures gothiques, grâce à ses arches majestueuses et ses fenêtres en ogive. Sur place, les touristes auront l’occasion de se recueillir auprès de la châsse de la bienheureuse Marie- Léonie Paradis et de visiter le musée conçu en son honneur. Ce dernier, aménagé à même la Basilique- Cathédrale, relate notamment l’histoire de la communauté qu’elle a fondée : les Petites Sœurs de la Sainte- Famille. La chapelle de l’archevêché sera aussi ouverte au public pour l’occasion. Au coût de 5 $ par personne, la visite permet d’admirer ce bijou patrimonial, peint des mains de l’artiste Ozias Leduc. La voûte étoilée, d’un bleu azur, a également été le lieu d’apprentissage du jeune Paul-Émile Borduas alors qu’il était l’élève d’Ozias Leduc. Cette année, la Basilique-Cathédrale Saint-Michel contribue à la programmation des Concerts de la Cité en présentant trois concerts d’orgue. Ceux-ci, offerts en collaboration avec les Amis de l’orgue de l’Estrie, seront présentés le 10 juillet, 17 juillet et le 24 juillet. Un bijou à promouvoir Depuis que les travaux de restauration ont eu lieu, l’Archidiocèse de Sherbrooke désire participer activement au dynamisme du centre-ville de Sherbrooke. Pour cette raison, de nombreux outils de communication ont été mis en place afin que la population puisse suivre de près les activités proposées par la Basilique-Cathédrale. Une nouvelle page Facebook a récemment vu le jour et une vidéo, qui propose des images saisissantes de l’édifice, est disponible depuis quelques jours. Pour plus de détails : www.diocesedesherbrooke.org/fr/Visites_guidees-Basilique-Cathedrale_Saint-Michel_et_chapelle_de_l_archeveche Source: Eliane Thibault, Responsable des communications Archidiocèse de Sherbrooke