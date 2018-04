Les Cantonniers remportent le match décisif et atteignent la finale La relève du TPMJF est assurée » Jérémy Lapointe procure une grosse victoire aux Cantonniers MAGOG – Jérémy Lapointe a souligné son retour au jeu d’une belle façon dans un gain de 3-2 des Cantonniers de Magog contre les Grenadiers et près de 1000 partisans à Châteauguay. De retour d’une suspension de deux matchs, le héros de la soirée a marqué deux buts pour aider son équipe à prendre les devants 2-1 dans la série demi-finale quatre de sept de la Ligue de hockey midget AAA du Québec. Après avoir vu Alec Reid donner les devants aux Grenadiers, avec son cinquième but des séries à 7:16 de la première période, Jérémy Lapointe a marqué son premier but du match et des séries à 12:52. Zachary Cadorette a doublé l’avance des jeunes protégés de l’entraîneur Félix Potvin en inscrivant son inscrivant son quatrième but de la saison à 11:56 en deuxième période. Jérémy Lapointe a inscrit le but qui s’est avéré celui de la victoire à 7:19 en troisième période sur une passe de Marshall Lessard qui récoltait son deuxième point de la soirée. Loin de baisser les bras, les locaux ont réduit l’écart à un seul but quand Gabriel Bousquet a déjoué le gardien Rémi Poirier à 9:00 pour son deuxième but des séries. Les Cantonniers ont mitraillé le gardien Hugo Chiasson de 39 tirs tandis que Rémi Poirier était mis à l’épreuve à 25 reprises. Les deux équipes se retrouveront ce dimanche à 13h35 à Châteauguay pour le quatrième match de la série. Le cinquième match aura lieu ce mercredi à 19 heures à l’aréna de Magog. Les amateurs sont invités à arriver très tôt car une bonne foule est attendue, encore une fois. Les Cantonniers de Magog : FIERTÉ ET TRADITION DEPUIS 1979! Source : Robert Legault, Les Cantonniers de Magog Photo : Patrick Mahony, Les Cantonniers de Magog