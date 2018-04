Association du Syndrome de Down » Fondation Justin Lefebvre !!! JOURNÉE FAMILIALE DE HOCKEY JUSTIN LEFEBVRE 2018 !!! On répète l'évènement les 14 et 15 avril prochain au Complexe Thibault GM. Alors formez votre équipe soit 2 adultes et 2 enfants (13 ans et moins) et venez vous amuser. Inclus 2 parties assurées et de très beaux cadeaux pour seulement 200$ par équipe.... Pour vous inscrire, écrivez au ygoudreault@hotmail.com OU appelez au (819) 560-2325.... Faites vite, les places sont limitées !!!!