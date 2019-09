L’Université de Sherbrooke inaugure sa nouvelle piste d’athlétisme extérieure Rendez-Vous Nature.ca entame sa sixième saison radiophonique cette fin de semaine au Québec » FESTIVAL D’AUTOMNE AU MONT SUTTON: Des activités automnales pour toute la famille! SUTTON, le 12 septembre 2019 – L’été tire à sa fin, mais il est maintenant temps de laisser place aux plaisirs de l’automne! Toutes les fins de semaine du 14 septembre au 14 octobre, petits et grands pourront venir profiter de la saison des couleurs qui s’installe tranquillement au Mont SUTTON. Durant ces cinq week-ends, les visiteurs pourront prendre part à diverses activités de plein air telles que la balade en télésiège, la randonnée-yoga, le vélo de montagne, le mini-parcours d’hébertisme ainsi que les randonnées guidées, dont l’une se déroule dans les sentiers de la Chute du Pékan et l’autre dans le sentier de la Marmite aux sorcières. Également, les enfants pourront laisser aller leur créativité dans les ateliers de bricolage aux thématiques automnales pendant que les adultes profiteront d’un bon spectacle au pied de la montagne, où plusieurs musiciens livreront des prestations entraînantes lors des samedis chansonniers et les dimanches jazz. Le Festival d’automne du Mont SUTTON, c’est aussi l’occasion de découvrir les plaisirs du vélo de montagne! Chaque jour du festival, les sentiers seront ouverts et il y aura des cours d’initiation, incluant la location de vélo, à 10h et à 13h. De plus, le samedi 5 octobre marquera la journée gratuite Amenez un enfant faire du vélo de montagne. Et ce n’est pas tout! Initiation à la planche à neige sur plancher-mousse, test d’équilibre sur la slackline, dégustation de vins locaux…Il y en a pour tous les goûts, toute la journée! Une grande vente d’équipement aura aussi lieu durant le festival, pour ceux qui souhaitent s’équiper de la tête aux pieds pour l’hiver! Pour connaître l’horaire et les tarifs des activités, voir la programmation sur notre site web au montsutton.com/automne . Source: Nadya Baron Directrice Marketing Mont SUTTON