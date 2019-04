Expo-Sciences Hydro-Québec, finale régionale de l’Estrie volet primaire — 2019

Sherbrooke, le 22 mars 2019 – C’est 65 jeunes de la première à la sixième année du primaire qui ont présentés aujourd’hui leur projet au public lors de l’Expo-sciences Hydro-Québec, finale régionale de l’Estrie.

Un prix du public a été décerné au projet ayant reçu le plus de votes des visiteurs. Le prix, une soirée d’astronomie accompagnée d’un hébergement pour une famille à l'Astrolab du Parc National du Mont-Mégantic ET un forfait dimanche en famille de la corporation Ski & Golf Mont-Orford seront à partager entre les membres de l’équipe gagnante.

NOM DE L’ÉCOLE : École Saint-Vincent-Ferrier NUMÉRO DE STAND : 135

TITRE DU PROJET : La magie et ses grands secrets NOM(S) : Nathan Bergeron et Victor Lafond

Comme l’Expo-sciences Hydro-Québec n’est pas compétitive au niveau primaire, il n’est pas obligatoire pour ses participants de fournir un rapport écrit. Mais comme certains nous en soumettent quand même un, un prix pour la qualité de la langue a été remis. L’équipe gagnante a reçu une passe de ski de printemps au Mont Sutton.

NOM DE L’ÉCOLE : École Montessori Magog NUMÉRO DE STAND : 121

TITRE DU PROJET : Les océans de plastique NOM(S) : Philomène Bourassa

Afin de les féliciter pour leur effort chacune des équipes ont reçu un prix de participation. Voici ce qu’ils se sont mérités :

NOM DE L’ÉCOLE : Sherbrooke Elementary School NUMÉRO DE STAND : 101

TITRE DU PROJET : Walking water NOM(S) : Stella Jones et Jamie-Lee Maheu

PRIX : Un laissez-passer familial au Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier

NOM DE L’ÉCOLE : École Notre-Dame-du-Rosaire NUMÉRO DE STAND : 102

TITRE DU PROJET : Gardez l'équilibre

NOM(S) : Clémentine Richard et Gabriel Séminaro

PRIX : Un laissez-passer au Centre de l'activité physique du Cégep de Sherbrooke ainsi qu'un certificat cadeau d'une valeur de 10 $ au Eggsfruits.

NOM DE L’ÉCOLE : École de Carillon NUMÉRO DE STAND : 103

TITRE DU PROJET : Les rêves

NOM(S) : Lory-Anne Lavigne et Lory Bernard

PRIX : Un laissez-passer au Centre sportif de l'Université de Sherbrooke ainsi qu'un laissez-passer au Musée des beaux-arts de Sherbrooke

NOM DE L’ÉCOLE : École Notre-Dame-du-Rosaire NUMÉRO DE STAND : 104

TITRE DU PROJET : Un cadeau pour survivre NOM(S) : Maëlle Langlois et Jacob Tremblay

PRIX : Un certificat cadeau pour une location d'un kayak ou d'un canot au Club nautique de Sherbrooke

NOM DE L’ÉCOLE : Sherbrooke Elementary School NUMÉRO DE STAND : 105

TITRE DU PROJET : MAGNETIC LEVITATION

NOM(S) : Keagan Nguyen

PRIX : Un certificat cadeau d'une valeur de 50 $ chez MontVR

NOM DE L’ÉCOLE : École Notre-Dame-du-Rosaire NUMÉRO DE STAND : 106

TITRE DU PROJET : Dormir comme une marmotte NOM(S) : Élyanna Roy et Anabelle Perron

PRIX : Un laissez-passer au Centre sportif de l'Université de Sherbrooke ainsi qu'un laissez-passer au Musée des beaux-Arts de Sherbrooke

NOM DE L’ÉCOLE : École Vision Sherbrooke NUMÉRO DE STAND : 107

TITRE DU PROJET : Nature's beauty salon NOM(S) : Magélie Vlasak et Audrey-Anne Néron

PRIX : Un certificat cadeau d'une valeur de 25 $ au Restaurant Twist

NOM DE L’ÉCOLE : École Vision Sherbrooke NUMÉRO DE STAND : 108

TITRE DU PROJET : What is gravity ? NOM(S) : Jeanne Brochu-Verrette

PRIX : Un certificat cadeau d'une valeur de 50 $ au Ciné-Zoo

NOM DE L’ÉCOLE : École de Carillon NUMÉRO DE STAND : 109

TITRE DU PROJET : Le système immunitaire NOM(S) : Estelle Bergeron et Miany Nadeau

PRIX : Une entrée familiale au Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke

NOM DE L’ÉCOLE : École Notre-Dame-du-Rosaire NUMÉRO DE STAND : 110

TITRE DU PROJET : Ouvert et verre

NOM(S): Florence Neesham-Mailhot et Kelly-Ann Jutras PRIX : Un certificat cadeau de 20 $ au Eggsfruits

NOM DE L’ÉCOLE : École Vision Sherbrooke NUMÉRO DE STAND : 111

TITRE DU PROJET : Why is hand washing important? NOM(S) : Victoria Ball et Lara Isabelle-Grieco

PRIX : Une entrée valide pour 2 personnes chez Escaparium Sherbrooke

NOM DE L’ÉCOLE : École Notre-Dame-du-Rosaire NUMÉRO DE STAND : 112

TITRE DU PROJET : Ça ne tient qu'à un cheveu NOM(S) : Marianne Beauregard et Juliette Théberge

PRIX : Un laissez-passer au Centre de l'activité physique du Cégep de Sherbrooke ainsi qu'une entrée au Musée des beaux-arts de Sherbrooke

NOM DE L’ÉCOLE : École Vision Sherbrooke NUMÉRO DE STAND : 113

TITRE DU PROJET : Smelling contest

NOM(S) : Marion Vaillancourt et Lily Isabelle-Grieco PRIX : Un billet journalier de ski au Mont-Bellevue

NOM DE L’ÉCOLE : École de Carillon NUMÉRO DE STAND : 114

TITRE DU PROJET : Les goûts et préférences NOM(S) : Zoé Dubreuil et Sara Markovic

PRIX : Un certificat cadeau pour une location d'un kayak ou d'un canot au Club nautique de Sherbrooke

NOM DE L’ÉCOLE : Sherbrooke Elementary School NUMÉRO DE STAND : 115

TITRE DU PROJET : Cleaning Pennies

NOM(S) : Jacob Ducharme-Lapointe et Eliot Lunn

PRIX : Une paire de billet pour le Pheonix de Sherbrooke

NOM DE L’ÉCOLE : Sherbrooke Elementary School NUMÉRO DE STAND : 116

TITRE DU PROJET : Aerodynamics

NOM(S): Mateo Jarquin et Thomas William Clarke

PRIX : Un laissez-passer au Centre sportif de l'Université de Sherbrooke et 1 certificat cadeau d'une valeur de 15 $ chez karting Orford

NOM DE L’ÉCOLE : Sherbrooke Elementary School NUMÉRO DE STAND : 117

TITRE DU PROJET : Cotton vs. Polyester NOM(S) : Justine Moffett et Julia Carrier

PRIX : Une paire de billets pour la pièce Labo Krac Boom au Centre culturel de l’Université de Sherbrooke

NOM DE L’ÉCOLE : École Montessori de Magog

NUMÉRO DE STAND : 118

TITRE DU PROJET : Le réchauffement climatique

NOM(S) : Édouard St-André et Alexandre Bissonnette Gauvreau

PRIX : Un certificat cadeau pour une location d'un kayak ou d'un canot au Club nautique de Sherbrooke

NOM DE L’ÉCOLE : École Montessori Magog NUMÉRO DE STAND : 119

TITRE DU PROJET : BactériesMangeusesDePlastique NOM(S) : Rosemarie B-Gauvreau

PRIX : 1 certificat cadeau pour une randonnée en kayak pour 2 personnes au Marais de la Rivière aux Cerises

NOM DE L’ÉCOLE : École Montessori Magog NUMÉRO DE STAND : 120

TITRE DU PROJET : Lego Mindstorm

NOM(S) : Jean-Étienne Fontaine et Antoine Desjardins-Chapleau

PRIX : Un laissez-passer au Centre sportif de l'Université de Sherbrooke ainsi qu'un laissez-passer au Musée des beaux-Arts de Sherbrooke

NOM DE L’ÉCOLE : École Montessori Magog NUMÉRO DE STAND : 121

TITRE DU PROJET : Les océans de plastique NOM(S) : Philomène Bourassa

PRIX : Un abonnement familial au Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke

NOM DE L’ÉCOLE : École Montessori Magog NUMÉRO DE STAND : 122

TITRE DU PROJET : Détectons les couleurs NOM(S) : Justine Gagnon et Élia Girard

PRIX : Un certificat cadeau pour une location d'un kayak ou d'un canot au Club nautique de Sherbrooke

NOM DE L’ÉCOLE : École Montessori Magog (primaire) NUMÉRO DE STAND : 123

TITRE DU PROJET : Qu'est-ce que les rayons Gamma NOM(S) : Caleb Drolet

PRIX : Un certificat cadeau d'une valeur de 50 $ chez MontVR NOM DE L’ÉCOLE : École Plein Soleil

NUMÉRO DE STAND : 125

TITRE DU PROJET : Les pouvoirs et la science NOM(S) : Emina Husic

PRIX : Un certificat cadeau pour une location d'un kayak ou d'un canot au Club nautique de Sherbrooke

NOM DE L’ÉCOLE : École Saint-Vincent-Ferrier NUMÉRO DE STAND : 126

TITRE DU PROJET : Les cadenas

NOM(S) : Félix St-Denis et Rosalie Gauvin

PRIX: Un laissez-passer au Centre de l'activité physique du Cégep de Sherbrooke ainsi qu'un laissez-passer au Musée des beaux-Arts de Sherbrooke

NOM DE L’ÉCOLE : École Plein Soleil NUMÉRO DE STAND : 127

TITRE DU PROJET : Énergie nucléaire NOM(S) : Yves Atallah et Charbel Bou-Chaaya

PRIX : Un certificat cadeau pour une location d'un kayak ou d'un canot au Club nautique de Sherbrooke

NOM DE L’ÉCOLE : École Saint-Vincent-Ferrier NUMÉRO DE STAND : 128

TITRE DU PROJET : Les voitures électriques NOM(S) : David Martin et Dimitri Charest

PRIX : Une paire de billet pour le Pheonix de Sherbrooke

NOM DE L’ÉCOLE : École Saint-Vincent-Ferrier NUMÉRO DE STAND : 129

TITRE DU PROJET : Les films d'animation NOM(S) : Laurie De Guire et Laura-Eve Miltimore

PRIX : Un laissez-passer au Centre de l'activité physique du Cégep de Sherbrooke ainsi qu'un laissez-passer au Musée des beaux-arts de Sherbrooke

NOM DE L’ÉCOLE : École Plein Soleil (Association coopérative) NUMÉRO DE STAND : 130

TITRE DU PROJET : L'humain et l'électronique NOM(S) : Anabel Cuéllar Riou et Sophia Nault

PRIX : Un certificat cadeau pour une location d'un kayak ou d'un canot au Club nautique de Sherbrooke

NOM DE L’ÉCOLE : École Plein Soleil NUMÉRO DE STAND : 131

TITRE DU PROJET : La Matière Noire NOM(S) : Nicolas Huot

PRIX : Une paire de billet pour le Pheonix de Sherbrooke

NOM DE L’ÉCOLE : École de Carillon NUMÉRO DE STAND : 132

TITRE DU PROJET : Aquaponie

NOM(S) : Amélia Prévost et Sarah-Maude Gagner

PRIX : Un certificat cadeau pour une location d'un kayak ou d'un canot au Club nautique de Sherbrooke

NOM DE L’ÉCOLE : École Vision Sherbrooke NUMÉRO DE STAND : 133

TITRE DU PROJET : Truss bridge

NOM(S) : Travis Gauthier et Maxime Théorêt

PRIX : Un laissez-passer au Centre sportif de l'Université de Sherbrooke ainsi qu'un laissez-passer au Musée des beaux-arts de Sherbrooke

NOM DE L’ÉCOLE : École de Carillon NUMÉRO DE STAND : 134

TITRE DU PROJET : Le champ magnétique terrestre NOM(S) : Emmanuel Poulin et Émile Pion

PRIX : Un certificat cadeau pour une location d'un kayak ou d'un canot au Club nautique de Sherbrooke

NOM DE L’ÉCOLE : École Plein Soleil (Association coopérative) NUMÉRO DE STAND : 136

TITRE DU PROJET : Effet spéciaux dans les films NOM(S): Mary Maxim Thibodeau

PRIX : Une entrée familiale au Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke

NOM DE L’ÉCOLE : École Saint-Vincent-Ferrier NUMÉRO DE STAND : 137

TITRE DU PROJET : La cigarette

NOM(S) : Kimberly Bates et Anaïs Chevrette

PRIX : Un laissez-passer au Centre de l'activité physique du Cégep de Sherbrooke ainsi qu'un laissez-passer au Musée des beaux-Arts de Sherbrooke Prix qualité de la langue, du public et mot de clôture

Merci à nos partenaires

Les Expo-sciences Hydro-Québec sont coordonnées par le Réseau Technoscience et sont rendues possibles grâce au soutien d’Hydro-Québec, partenaire présentateur. Ce projet est également soutenu financièrement par le ministère de l’Économie et de l’Innovation, par l’entremise du programme NovaScience. Sans compter sur l’appui de partenaires nationaux d’envergure : Merck Canada inc., qui soutient le volet expérimentation de l’Expo-sciences, la fondation Alcoa, Druide informatiques inc., la Fédération du personnel professionnel des universités et de la recherche, les Publications BLD (Les Explorateurs, Les Débrouillards et Curium), l’Association francophone pour le savoir et Québec Science, partenaires médias des Expo-sciences Hydro-Québec.

En Estrie, plusieurs partenaires régionaux ont également contribué à faire de la finale régionale un succès : l’Université de Sherbrooke, notre institution hôte, et la Commission scolaire de la région de Sherbrooke comme partenaires principaux. Ce projet est également soutenu financièrement par l’Ordre des ingénieurs du Québec comme partenaire élite. On retrouve également comme partenaire distinction le Cégep de Sherbrooke, EXP inc., et Mme Isabelle Charest, Ministre déléguée à l'Éducation, députée de Brome-Missisquoi. Pour connaître la liste de tous nos partenaires délégués visitez notre site web : http://www.technoscienceestrie.ca/programmes/expo-sciences/

