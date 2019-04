Un compositeur québécois réalise la trame sonore d’un jeu vidéo attendu à l’international Dévoilement des Prix Inspiration – 3e édition – L’Université de Sherbrooke rend hommage à son personnel inspiré et inspirant » ET IN TERRA PAX: Concert de musique sacrée Sherbrooke, Québec, le 26 mars 2019 Afin de promouvoir la musique classique à Sherbrooke et de motiver les jeunes musiciens de la relève à préserver ce genre, nous présenterons avec grand plaisir le concert intitulé « ET IN TERRA PAX : Concert de musique sacrée ». Peu importe c'est quoi notre foi et nos croyances, nous avons tous le même désir : la paix dans le monde. Venez écouter la musique sacrée des époques différentes composée par les grands du genre: Bach, Vivaldi, Händel, Saint- Saëns, Fauré, Luis de Victoria, entre autres. Nous vous présentons des airs d'oratorio (entre autres oeuvres) pour soliste et des grandes oeuvres chorales arrangées pour quatuor vocal. Interprètes : Alexandra P. Khouzam – soprano Mariana De la Rosa – mezzo-soprano (soliste) Jean-Luc Poulin – ténor Bobby DeBlois – basse Eun Jung Park – piano À retenir: Date et heure: 7 Avril 2019 Lieu : Chapelle de l’église Saint-Jean-Baptiste (280 rue du Conseil, Sherbrooke, Québec, J1G 1J4) Prix : 12$ prévente, 16$ à la Sujet du concert : Concert de musique -classique- sacrée. Contact: Mariana De la Rosa marianadelar93@gmail.com Alexandra P. Khouzam Événement Facebook: https://www.facebook.com/events/2020138324947398/