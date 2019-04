Dévoilement des Prix Inspiration – 3e édition – L’Université de Sherbrooke rend hommage à son personnel inspiré et inspirant

Sherbrooke, le 26 mars 2019 – L’inspiration n’a pas de prix, mais à l’Université de Sherbrooke, on la célèbre en grand! À l’occasion de la troisième édition du dévoilement des Prix Inspiration, l’institution a rendu hommage, le 25 mars dernier, aux membres de son personnel qui s’investissent avec passion et générosité dans leurs activités professionnelles ou bénévoles.

Devant l’engouement et le succès grandissant que connaît l’événement depuis son lancement, c’est dans une salle Maurice-O’Bready conquise que les récipiendaires, accompagnés de leur famille et de leurs proches, ont reçu les honneurs en présence de nombreux membres de la communauté universitaire et de la haute direction.

Pour le recteur, le professeur Pierre Cossette, les Prix Inspiration sont le reflet de la grande université humaine qu’est l’UdeS : « Les nombreux dossiers de candidatures reçus sont des témoignages, des preuves bien tangibles que le respect, l’ouverture, le dévouement, la bienveillance, le dépassement et la créativité sont bien plus que des mots au sein de notre organisation. Ils guident en effet nos actions et nos gestes au quotidien ».

Les Prix Inspiration revêtent une signification particulière, car ils expriment l’admiration et la reconnaissance des étudiantes et étudiants et collègues qui sont invités à proposer les candidatures. Cette année, le comité de sélection a eu le défi d’analyser avec minutie pas moins de 217 dossiers répartis en huit catégories.

Prix Inspiration 2019 – Engagement professionnel au sein de l'UdeS: André Cayer, directeur de département | Faculté des lettres et sciences humaines | École de musique

Ces dernières années, l’École de musique a été entièrement repensée et transformée. Visionnaire et rassembleur, André Cayer a été au cœur de tous les grands chantiers, de la refonte pédagogique à la rénovation des infrastructures, en passant par la mise en place d’un nouveau modèle d’enseignement et d’équipements à la fine pointe de la technologie.

Prix Inspiration 2019 – Engagement bénévole au sein de la collectivité: Céline Moquin, chargée de cours | École de gestion | Département de sciences comptables

Tout en offrant généreusement son expertise en comptabilité à titre de chargée de cours, Céline Moquin s’investit personnellement et activement pour soutenir diverses causes qui lui tiennent à cœur, dont principalement celle du Centre des femmes La Parolière. Elle est un véritable modèle de dévouement. À travers son enseignement, elle en profite également pour sensibiliser ses étudiantes et étudiants et à la réalité et aux besoins des organismes sans but lucratif, en plus de les inciter à s’engager bénévolement.

Prix Inspiration 2019 – Initiative-innovation: Eugénie Dostie-Goulet, conseillère aux études supérieures et chargée de cours Faculté des lettres et sciences humaines | École de politique appliquée

Eugénie Dostie-Goulet aborde tous ses défis professionnels de manière constructive, créative et innovante. Elle est une référence et une source d’inspiration dans divers domaines. Elle a entre autres développé et mis à profit des modes de pédagogie inclusive et des méthodes de classes inversées appréciés des étudiantes et étudiants.

Prix Inspiration 2019 – Qualité de service: Denis Roy, technicien en administration | Faculté des lettres et sciences humaines

Denis Roy est devenu une personne-ressource incontournable au sein de la Faculté des lettres et sciences humaines. Il est constamment en mode solution. Selon les nombreux témoignages reçus, il a le don de faire sentir à chaque personne qui lui soumet une demande qu’elle est importante et que son besoin, petit ou grand, l’est tout autant. Son efficacité et sa bienveillance sont hautement appréciées.

Prix Inspiration 2019 – Résilience: Suzanne Brouillette, coordonnatrice et chargée de cours | Faculté des sciences | Département de biologie

Il y a des personnes sur qui les épreuves de la vie s’accumulent, mais qui en sortent malgré tout grandies. C'est le cas de la récipiendaire du Prix Résilience, Suzanne Brouillette. Attachante et rayonnante, elle est surnommée la

« maman des étudiants en biologie ». Malgré de graves problèmes de santé, elle continue à répandre son optimisme et sa joie de vivre et demeure totalement dévouée envers ses étudiantes et étudiants.

Prix Inspiration 2019 – Respect: Marie-Josée Fortier, directrice du projet Véo | Bureau de projet Véo

Aujourd’hui directrice du projet Véo, Marie-Josée Fortier est aussi une figure bien connue du Centre de services, où elle a agi avec brio pendant quelques années comme directrice de section. Partout où elle passe, elle fait sa marque et instaure tout naturellement un climat de confiance. Son écoute attentive, son ouverture, sa gentillesse, son sourire à toute épreuve et son profond sens du respect sont au nombre de ses belles et grandes qualités humaines. Sa plus grande source de fierté et d’inspiration est assurément son fils, David-Alexandre qui, né prématurément, vit avec la paralysie cérébrale tout en souriant à la vie.

Prix Équipe inspirante – Initiative et innovation 2019: Équipe des professionnelles et professionnels du réseau Lake Pulse | Faculté des lettres et sciences humaines | Département de géomatique appliquée

Les professionnelles et professionnels du réseau Lake Pulse forment une équipe du tonnerre au sein du Département de géomatique appliquée. Ensemble, ils ont su trouver et mettre en place plusieurs solutions innovantes qui ont permis de réaliser un projet national de recherche en limnologie d’une envergure sans précédent : un échantillonnage de plus de 210 lacs, dans différentes provinces, avec plus de 100 variables... Le tout, en seulement cinq mois!

Prix Équipe inspirante – Qualité de service 2019 Équipe des services du Campus de Longueuil

Les quelque 75 employées et employés des services du Campus de Longueuil offrent à la communauté étudiante, aux visiteurs, aux locataires et à l’ensemble des membres de notre personnel une qualité de service incroyable.

Bien qu’ils soient dans les faits rattachés à huit unités différentes avec des mandats bien distincts, ils n’hésitent pas à mettre ensemble l’épaule à la roue pour accomplir de petits miracles au quotidien. Leur synergie, leur sens de l’entraide et leur esprit d’équipe remarquables contribuent jour après jour à animer notre Campus de Longueuil et à le faire rayonner.

À propos des Prix Inspiration

Les Prix Inspiration ont été créés en 2017 pour mettre en lumière les membres du personnel de l’UdeS qui se distinguent dans le cadre de leurs activités professionnelles ou bénévoles. C’est notamment grâce au dévouement et aux contributions remarquables des membres de son personnel que l’Université de Sherbrooke se distingue par son milieu de travail exceptionnel.

