Desjardins octroie plus de 1,1 M$ en appui à onze projets structurants de l’Estrie

Asbestos, le 13 septembre 2019 — Desjardins octroiera 1 139 000 $ en appui à onze projets porteurs de la région de l’Estrie. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, à l’occasion d’une conférence de presse tenue au Centre d’innovation minière de la MRC des Sources (CIMMS) à Asbestos.

Les sommes consenties proviennent du Fonds de 100 M$ créé en 2016 par Desjardins. Ce levier financier permet au Mouvement Desjardins de soutenir des projets porteurs pour ses membres et leurs communautés, des projets structurants, tournés vers l’avenir, qui insufflent un nouveau dynamisme économique et social.

« Chez Desjardins, nous avons à cœur d’enrichir la vie des personnes et des communautés, a fait valoir Cormier. C’est ce qui nous a motivé à créer ce Fonds de 100 M$ pour soutenir des projets structurants dans toutes les régions du Québec et de l’Ontario. Nous pouvons compter sur les administrateurs et les directeurs généraux des caisses pour exercer leur leadership quant aux choix et aux décisions liés à ces projets dans leur milieu.

Société de développement du parc Découverte Nature de Baldwin Inc., Acoatica, Coaticook, 300 000 $

Le projet Acoatica vise à transformer l’ensemble des bâtiments (incluant la pisciculture) ainsi que les espaces extérieurs en des tableaux faisant partie d’un jeu de survie interactif et immersif dans une perspective de mise en valeur de la nature, de sensibilisation et d’attractivité touristique.

MRC des Sources, Hub multimédia numérique des Sources, Danville, 150 000 $

Le projet vise la mise en place d'un pôle du multimédia en milieu rural (production et postproduction télévisuelle, cinématographique et musicale), d'incubateur-accélérateur des entreprises en démarrage ainsi que la vulgarisation des nouvelles technologies auprès de leur clientèle cible.

Coopérative Val-Horizon, incubateur agroalimentaire, Windsor, 150 000 $

La Coopérative Val-Horizon sera une coopérative de solidarité qui visera à valoriser les produits agroalimentaires du Val-Saint-François (VSF). Réunissant les producteurs, les transformateurs et les consommateurs du VSF autour d'un lieu de transformation et de mise en marché locale, la coop sera ouverte à l'année.

Forêt communautaire Hereford, développements récréotouristiques, East Hereford, 140 000 $

Le projet vise la réalisation de développements récréotouristiques au sein de la Forêt communautaire Hereford : déploiement de sentiers pédestres et de sentiers de vélo de montagne, aménagement d'un nouveau stationnement pour la randonnée pédestre, construction d'un nouveau relais refuge, amélioration de certaines installations existantes.

Sentiers de l’Estrie, amélioration des infrastructures, Sherbrooke, 100 000 $

Le projet vise à augmenter la fréquentation du réseau des Sentiers de l’Estrie par l’amélioration de ses sites : mise en place de postes d’accueil avec services, création de 4 à 5 nouveaux sentiers en boucle et mise en place d’un sentier interactif innovant et éducatif (une première au Québec).

Coopérative Destination Saint-Camille, Épicentre, Saint-Camille, 95 000 $

Service d'organisation d'événements en téléprésence abordant des solutions innovantes pour répondre aux enjeux de développement régional grâce à la Station Scénic : un jeu scénographique de projecteurs et d'écrans permettant de proposer une expérience immersive aux participants qui se retrouvent réunis malgré les distances.

SADC de la région de Coaticook, intégration de la main-d’œuvre immigrante en entreprise, Coaticook, 52 000$ Le projet vise à accroître le nombre d'entreprises qui se tournent vers la main-d’œuvre immigrante dans la MRC de Coaticook, afin d'assurer d’une part la rétention des employés, mais également la pérennité des entreprises pour ainsi vitaliser le développement économique du milieu. Le projet « L’essayer, c’est l’adopter » consiste à l’embauche d’une consultante professionnelle en ressources humaines pour effectuer un accompagnement personnalisé dans les entreprises en plus d'une agente d’accueil et d’immigration, en partenariat avec la MRC de Coaticook, pour leur intégration dans la communauté.

CDEC de Sherbrooke, Frigothèque, Sherbrooke, 50 000 $

Il s'agit d'un projet d'économie collaborative visant à lutter contre le gaspillage alimentaire, notamment grâce à une application web, mettant en lien industrie alimentaire et acheteurs.

Fédération des villages-relais du Québec, formation en ligne, 42 000 $

Le projet vise à optimiser une formation en ligne gratuite et accessible en tout temps (MOOC) permettant aux commis des commerces participants de bien connaître le concept de Village-relais et d'acquérir les habiletés pour accueillir les diverses clientèles touristiques afin de répondre à leurs besoins et de rejoindre tous les types d'apprenants.

Action Sport Vélo, phase 2 de l’atelier-boutique, Valcourt, 35 000 $

Le projet consiste à poursuivre la mise en place et à pérenniser les activités de la nouvelle succursale à Valcourt. On veut ainsi poursuivre les activités et développer davantage l’atelier-boutique de Valcourt.

Moisson HSF, transformation des aliments en fin de vie, East Angus, 25 000 $

Il s'agit d'un projet de transformation des aliments en fin de vie. Cette transformation sera effectuée par différents groupes de bénéficiaires et bénévoles. De plus, le transport sera offert aux bénéficiaires qui en auront besoin, dans le but de lutter contre l'isolement de ces derniers.

Plus de 2 M$ consentis à ce jour pour appuyer 19 projets dans la région de l’Estrie

En tenant compte des annonces antérieures, plus de 2 M$ ont été octroyés à ce jour, à même le Fonds de 100 M$, à 19 projets de l’Estrie, notamment au Mont-Orford, à Magog Technopole, à Action Sport Vélo à Valcourt, au Centre de développement des écomatériaux Canadiens (ECOMAT.CA) et au projet Créateurs de saveurs du Conseil de l’industrie bioalimentaire de l’Estrie.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième au monde, avec un actif de 310,9 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l’échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie.

À propos du Fonds de 100 M$ du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins, plus grand groupe coopératif financier au Canada, a annoncé en novembre 2016 la création d’un Fonds de 100 M$, étalé sur trois ans, pour l’ensemble du Québec et de l’Ontario. Son objectif est de soutenir et de faire rayonner, entre autres des initiatives et des projets en lien avec la mission socioéconomique du Mouvement Desjardins, soit l’entrepreneuriat, l’éducation, la responsabilité sociale, le développement durable et la prise en charge des milieux par les personnes. En date du 31 août 2019, 336 projets ont été autorisés pour une contribution totalisant 73,5 M$.

