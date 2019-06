Une croissance de 600 % pour l’entreprise Evive Smoothie grâce à l’effet dragon! Les restaurateurs ainsi que les producteurs de la région se joignent aux vignerons de La Route des vins pour boire local » Desjardins annonce la fermeture définitive du Centre de services du Lac des Nations Sherbrooke, le 5 juin 2019 – La Caisse Desjardins du Nord de Sherbrooke annonce la fermeture définitive de son centre de services situé au 1146, rue King Ouest de Sherbrooke. Rappelons qu’au mois de novembre 2018, dans le cadre de travaux, une importante déficience structurelle avait été découverte. Ceci avait, par mesure de précaution, forcé l’évacuation des employés et le transfert des opérations au 1845, rue King Ouest, situé à près d’un kilomètre. Une décision à l’avantage des membres Desjardins Le conseil d’administration de la Caisse du Nord de Sherbrooke, constitué de membres élus et très engagés dans le milieu, en est venu à cette décision après plusieurs mois de réflexion. En effet, les administrateurs ont mandaté des firmes spécialisées afin de procéder à des analyses approfondies et à l’évaluation de toutes les possibilités quant à l’avenir du bâtiment. Ils ont unanimement conclu qu’il n’était pas à l’avantage des membres d’investir dans les travaux de restauration pour sa mise aux normes. Ajoutons à cela le changement d’habitudes des membres utilisateurs du Centre de services. C’est pour ces raisons que le Centre de services du Lac des Nations ne rouvrira pas ses portes. Afin de toujours mieux desservir ses membres, les aménagements de nos différents sites seront revus, ce qui permettra de rehausser l’expérience pour les membres Desjardins. « Nous avons regardé cela sous tous les angles pour nous assurer de prendre la meilleure décision possible en ayant toujours en tête les besoins de nos membres. », souligne le directeur général de la caisse du Nord de Sherbrooke, monsieur Martin Ratté. Les Caisses ne cherchent pas à faire d’économie, mais bien à se donner les marges de manœuvre nécessaires afin d’offrir à ses membres, un service de qualité supérieure. Étant une coopérative, les résultats sont partagés avec les membres. Il importe donc que les décisions bénéficient à l’ensemble des membres dans le développement et la qualité de vie du milieu dans lequel Desjardins évolue. Source : Martin Ratté, Directieur général Caisse Desjardins du Nord de Sherbrooke