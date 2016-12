Le Manoir Hovey nommé #1 meilleur Hôtel Villégiature au Canada selon « World’s Best 2016″ du magazine américain Travel & Leisure Postes Canada : il faut chasser le doute quant aux interruptions de service et mettre en place des régimes de retraite plus viables » CONTRÔLE DES CHIENS : LE PORT DE LA LAISSE EST OBLIGATOIRE DANS UNE PLACE PUBLIQUE 5 juillet 2016 – Soucieuse d’assurer un sentiment constant de sécurité chez ses citoyens, la Ville de Sherbrooke sera particulièrement vigilante quant au respect de sa réglementation existante en matière d’animaux. Dans une place publique, que ce soit une rue, un parc, une promenade, un terrain de jeux, un sentier multifonctionnel ou tout autre lieu de rassemblement extérieur où le public a accès, l’animal doit être constamment tenu en laisse afin que son gardien en conserve le contrôle en tout temps. Les policiers du Service de police de Sherbrooke et les patrouilleurs de la Société protectrice des animaux de l'Estrie accorderont une attention accrue au respect de cette réglementation. Cette exigence ne s’applique pas à l'intérieur de l'enclos d'un parc canin. Il est à noter que l’accès aux animaux est également interdit lors de tout événement se déroulant dans une place publique. Par ailleurs, le conseil municipal a décidé d’attendre les recommandations de la table de travail provinciale, dont le dépôt est prévu le 31 août prochain, avant de modifier sa réglementation en conséquence. Cependant, les élus ont convenu d’interdire dès maintenant l’usage d’une laisse extensible sur la place publique. Cette nouvelle interdiction entrera en vigueur ce jeudi 7 juillet. Source : Service des communications