Accès aux soins : les usagers craignent les pressions à l’endroit des personnes en fin de vie » Chers membres de CFLX, la parole est à vous ! Chers membres de CFLX, la parole est à vous ! Vous êtes conviés à une assemblée spéciale qui a pour but de vous présenter le bilan d’une réflexion stratégique entamée par le conseil d’administration de CFLX il y a un an maintenant. Cette rencontre vous permettra de vous prononcer sur les constats et les recommandations qui découlent de cet exercice. En tant que membre de CFLX vous avez démontré que vous tenez à cette radio différente dans notre paysage médiatique et culturel. Nous avons besoin de vous, de votre appréciation et de votre point de vue quant à la poursuite de la mission de CFLX. DATE : Dimanche 25 septembre

HEURE : 10h00 à 12h00

LIEU : Édifice du parc Lucien-Blanchard

755, rue Cabana à Sherbrooke Cette assemblée sera suivie d’une épluchette de blé d’inde ou d’un BBQ. Pour obtenir dès maintenant le document qui sera présenté lors de cette assemblée et pour réserver votre place à l’assemblée, faites-nous parvenir un courriel à communications@cflx.qc.ca ou téléphonez-nous au 819 566-2787. À bientôt et au plaisir de vous entendre !