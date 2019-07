L’arrivée de géants dans le paysage Sherbrookois: Les nouveautés du Circuit art et mosaïques » Centre culturel du Parvis: Théâtre d’été – Attends-moi à Tokyo Sherbrooke, le 02 juillet 2019 - Pensez-vous que tous les comédiens sont identiques? Vous pensez que les fins sont toujours prévisibles, que les décors se ressemblent tous et finalement vous n’arrivez plus à être surpris… c’est que vous n’avez pas vu: Attends-moi à Tokyo. Comédie déjantée et aux limites de l’absurde, elle n’entre dans aucunes catégories. C’est un cas à part, tout comme Marcel. C’est justement devant sa maison que vous êtes invité à passer la soirée. Carl et Dominic sont venus chercher les affaires de Fanny, la fille de Marcel et la conjointe de Carl. Mais Dominic apprendra, au cours du déménagement que Marcel et Fanny ne sont pas au courant de son projet de déménagement. Ne pouvant plus changer d’idée, Dominic à un plan pour faire en sorte que Fanny soit obligée de déménager. Que se cache-t-il dans la trousse de maquillage de notre comédien de théâtre Dominic? Pourra-t-il sauver la face de son ami Carl? Et Carl, regrettera-t-il d’avoir fait appel à Dominic? Attends-moi à Tokyo Jeudi, vendredi et samedi 4-5-6 juillet 2019, 20 h, 20 $ Jeudi, vendredi et samedi 25-26-27 juillet 2019, 20 h, 20 $ Source : Alexandra Phaneuf-Luc