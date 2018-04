Fondation Justin Lefebvre Les Cantonniers remportent le match décisif et atteignent la finale » Association du Syndrome de Down !! NOUVEAUTÉ !! Soirée-répit

Samedi, 7 avril 2018 de 16h à 20h30

(5 à 12 ans)

Les enfants doivent apporter leur lunch et leurs collations.

Les heures doivent être respectées, c'est-à-dire, ne pas arriver plus tôt ni repartir plus tard.

Les parents peuvent réserver pour leur enfant trisomique accompagné des frères et/ou soeurs. COÛTS:

10,00$ de base

+

1er enfant: 4 x 7,00 $ = 28,00$

2e enfant : 4 x 5,00$ = 20,00$ Pour 1 enfant T21 seulement: 38,00 $

(inclus 10,00 $ de base + 4 x 7,00$ = 28,00$) Le Service de Répit se déroule à l'Association du Syndrome de Down au 836, Rue St-Charles à Sherbrooke. Pour informations ou inscription : 819-569-8112