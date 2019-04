Dévoilement des Prix Inspiration – 3e édition – L’Université de Sherbrooke rend hommage à son personnel inspiré et inspirant Expo-Sciences Hydro-Québec, finale régionale de l’Estrie volet primaire — 2019 » Lancement du livre: Guérir la mère – Transmissions inconscientes Sherbrooke, le 20 mars 2019 - Sur le ton de la confidence, oscillant entre le récit et l’essai, Ginette Bureau raconte son histoire et montre comment un blocage peut s’installer dans le corps et l’esprit et traverser les générations. Elle nous relate les effets dévastateurs des non-dits sur sa propre lignée familiale et le secret maternel que ses recherches lui ont permis de démasquer. Détentrice d’une maîtrise en création littéraire et d’un doctorat en lettres françaises de l’Université de Sherbrooke, Ginette Bureau s’intéresse au pouvoir des mots et à la résilience par l’écriture. Son ouvrage Mona s’est hissé au rang de best-seller des deux côtés de l’Atlantique. Elle a à son compte plusieurs récits qui ont également connu un large succès. Son récit Je t’aime la vie a été porté à l’écran et présenté dans le cadre des Beaux Dimanches, à Radio-Canada. LANCEMENT DU LIVRE GUÉRIR LA MÈRE - Transmissions inconscientes de Ginette Bureau le 31 mars 2019 à 11h à la Maison bleue du Domaine Howard Source : Mélanie Boilard, coordonnatrice Information : (819) 791-6539 AAA Estrie , Facebook